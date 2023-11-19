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協尋失蹤人口高手！ 台中警楊家明：助人回家是積德的工作
台中市警察局「112年第3季失蹤人口協尋評鑑工作」，中市清水警分局梧棲分駐所警員楊家明上周獲警察局頒獎表揚，楊家明說失蹤人口協尋是一件救人積德的工作，每當看到被協尋人與家屬團圓的畫面，都會心生悸動，暖流入心，這是支持他持續努力的動力之一。
楊家明說，曾有一次協尋人口，是一位因工作與父母爭吵的年輕女子，一開始見到他也很排斥，他像是交朋友的方式與女子對談，讓對方敞開心扉，主動告知她的家庭狀況與為何要離家的真正原因。
楊家明再以朋友立場告知她父母心情，循循善誘讓她降低對父母的執念，終勸說她與父母相談，通知她父母到派出所，父母靜靜聽完女兒的心聲，沒有責備怒斥， 女兒也感受到父母是不善表達，並非想控制她，女子默默跟著父母回家；楊家明隔天早上接到女子母親哽咽來電，表達感謝。
清水分局長蔡慶星表示，楊家明平日工作表現優異、認真負責，足堪表率。協尋失蹤人口工作是展現警察為民服務成果的重要指標之一，運用同理心對待每一件案件，積極協尋幫助親人團聚，更是警察工作努力不懈的目標。
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