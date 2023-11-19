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嘉市友愛路火警傳人為？ 市消防局待鑑定

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市友愛路商圈昨天夜裡傳火警，嘉義市消防局人車趕往現場在1小時內撲滅火勢，但包括50嵐飲料店等4間店家受損，有民眾傳聞是人為縱火？嘉義市消防局表示，會進行火場鑑識釐清。

嘉義市友愛路208號昨天晚上8點多傳出火警，嘉義市消防局派遣德安、東區、文化及後湖車組出勤，共12車31人前往灌救，火勢在晚間9點16分撲滅，清理火場，燒毀全家便利超商、50嵐飲料店、幸福髮型店、夜島串燒店等4間連棟店面，火警原因消防局調查鑑識中。

上個月24日深夜11點多，友愛路商圈也曾發生火警，燒毀包括連鎖店85度C、弘安藥局及便當店等10間鐵皮店面，沒有人員傷亡。

對於又是友愛路商圈發生火警，立即在地方社群媒體傳開，「友愛路最近一直在發生火災好可怕」、「聽說有人是故意要把那燒掉」，對於這些傳言，消防局請外界勿任意臆測，會進行火場鑑識釐清。

嘉義市友愛路商圈昨晚傳火警，燒毀４間店面，幸好沒有人員傷亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路商圈昨晚傳火警，燒毀４間店面，幸好沒有人員傷亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路商圈傳火警，地方社群媒體傳有人為因素，嘉義市消防局要外界不要臆測，會進行火場鑑識。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路商圈傳火警，地方社群媒體傳有人為因素，嘉義市消防局要外界不要臆測，會進行火場鑑識。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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