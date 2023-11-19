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高雄賓士車自撞卡護欄引擎起火 駕駛昏迷送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今晨駕賓士車行經高雄大寮區和發產業園區前，不明原因自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋隨即著火，民眾見陳姓駕駛受困，先拿滅火器滅火，警消趕抵將已無生命跡象的陳救出，經送醫搶救至3時宣告不治；由於陳抽血後有酒精反應，警方疑酒駕釀禍，正調查事故原因。

警方調查，位於大寮區至學路和發產業園區服務中心大門前，今天凌晨零時許發生一起車禍，消防局獲報出動2車5人前往救援。

警消趕抵現場，發現一輛賓士車自撞路邊護欄，車頭卡住，引擎蓋起火燃燒，但消防人員到達時，已有熱心民眾持滅火器撲滅，火勢未延燒駕駛座，消防員破壞車體將駕駛陳姓男子（約35歲）救出，發現陳身上無燒燙傷傷勢，但已無呼吸心跳，緊急將陳送醫搶救。

陳送醫後，因傷重在凌晨3時宣告不治，經院方抽血有酒精反應，換算酒測值超過每公升0.4毫克，警方懷疑陳酒駕釀禍，已通知家屬，正釐清調查事故發生原因。

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高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
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高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝
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高雄賓士車今晨在大寮區至學路自撞卡護欄引擎起火，陳姓駕駛經送醫搶救宣告不治。記者石秀華／翻攝

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