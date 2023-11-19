影／和平島大火燒毀5民宅全島停電3小時 9人緊急安置

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區和平島天顯宮下方，一間民宅昨晚8點多竄出火舌，火勢相當猛烈，因地處偏僻又位斜坡上，灌救困難，火勢不斷擴散延燒，到晚間10點才撲滅，總共5戶民宅被燒毀，島上大停電3小時以利搶救。中正區公所緊急安置5戶9人到飯店暫住。

消防局昨晚8點42分獲報，和平街29巷一鐵皮平房發生火警，火勢相當大，消防局出動6個分隊趕至灌救，起火房子已全面燃燒，由於現場就在天顯宮下方斜坡，大量黑煙竄向天際，現場斷電搶救，一片漆黑，很多民眾聚在天顯宮廣場往下看，火舌竄燒，不斷波及附近民宅，到晚間10點多才撲滅火勢。

消防人員現場搜索沒有發現有人受困，住戶都及時逃出，沒有受傷。

市議員張顥瀚晚間剛好到和平島跑行程，發現大批消防車趕至，協助疏導車流。消防人員指出，現場巷道狹窄，晚間停滿汽車，也造成灌救困難，不少消防車被卡，消防人員拉多條水線灌救。

台電緊關閉電源以利救災，和平島幾乎全島停電，一片漆黑，直到晚間11點30分才復電。

中正區長郭鴻章表示，消防局完全撲滅後已恢復正常供電，晚間公所緊急安置5戶9人到北都飯店暫住，請家屬不用擔心，起火原因由消防局採證調查。

和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝
和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝
和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝
和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝
和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝
和平島大火全島一度停電毀5民宅，5戶9人緊急安置。記者游明煌／翻攝

和平島 停電 基隆

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