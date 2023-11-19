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台南七股廢棄榻榻米工廠起火 風助火勢全面燃燒
台南市七股區後港里一處廢棄榻榻米工廠18日晚間突然發生火警，由於該處工廠已經荒廢多年，裡面堆滿雜物，加上風助火勢，整間廠房陷入全面燃燒，警消出動19車36人前往現場，布水線射水滅火，30分鐘內將火勢撲滅，搜索火場並未發現有人員受傷受困，起火原因有待調查。
南市消防局18日晚間10時接獲報案，七股區後港里港東40號一處工廠起火燃燒，立刻派遣七股、佳里、西港、北門、土城、將軍、學甲分隊、學甲中隊、第三大隊二梯次19車36人前往灌救。
消防隊員趕往現場途中已發現明顯火煙竄出，到場後占據周遭方位出水灌救，附近居民指出這處工廠原先在製作榻榻米，已經荒廢10多年，現場並未發現行為人，起火原因不明。
火場燃燒面積約80平方公尺，火勢在30分鐘內撲滅，消防人員入內搜索並未發現有人，後續將調查釐清起火原因。
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