聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南七股廢棄榻榻米工廠起火 風助火勢全面燃燒

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市七股區後港里一處廢棄榻榻米工廠18日晚間突然發生火警，由於該處工廠已經荒廢多年，裡面堆滿雜物，加上風助火勢，整間廠房陷入全面燃燒，警消出動19車36人前往現場，布水線射水滅火，30分鐘內將火勢撲滅，搜索火場並未發現有人員受傷受困，起火原因有待調查。

南市消防局18日晚間10時接獲報案，七股區後港里港東40號一處工廠起火燃燒，立刻派遣七股、佳里、西港、北門、土城、將軍、學甲分隊、學甲中隊、第三大隊二梯次19車36人前往灌救。

消防隊員趕往現場途中已發現明顯火煙竄出，到場後占據周遭方位出水灌救，附近居民指出這處工廠原先在製作榻榻米，已經荒廢10多年，現場並未發現行為人，起火原因不明。

火場燃燒面積約80平方公尺，火勢在30分鐘內撲滅，消防人員入內搜索並未發現有人，後續將調查釐清起火原因。

七股區後港里一處廢棄工廠晚間發生火警，火勢猛烈。照／民眾提供
七股區後港里一處廢棄工廠晚間發生火警，火勢猛烈。照／民眾提供

北門 台南

延伸閱讀

萬里透天厝大火 屋主晚餐後外出鄰通知「你家著火了」

「三腳北極狐」從皮毛工廠被救出來 第一次看見雪好感動：想跟同伴一起玩

台中神岡工廠惡火1死！尋獲被鐵材壓住焦黑遺體 父指認是失聯次子

影／神岡惡火！25歲次子疑拿手機衝回火場失聯 父求消防盡快找到

相關新聞

影／基隆和平島晚間大火多民宅燒毀 一片漆黑斷電搶救

基隆市和平島和平街29巷一處斜坡上的民宅，今天晚間8點多發生火警，先有1戶全面燃燒，又延燒到其他2戶，目前已有多戶民宅起...

假車禍真尋仇？台中3惡煞當妻子面圍毆先生 男被打到骨折

台中吳姓男子和蘇姓、施姓友人今下午開車經北區天津路時，先是擦撞前方葉姓男子的小客車後，經葉下車查看沒多久雙方就起激烈口角...

女遊客體驗飛行傘墜地10公尺亡 業者：教練當時向山邊閃避

嘉義市一名蕭姓女遊客與友人、男友到花蓮旅遊，今天在豐濱鄉體驗飛行傘，與教練同乘一張飛行傘飛行時，疑似安全扣環鬆脫，蕭女從...

嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面

嘉義市消防局晚間8點14分獲報，友愛路全家超商頂樓火煙冒出，消防局派遣12車31人救火，所幸無人受困，店內員工及客人驚慌...

影／和平島大火燒毀5民宅全島停電3小時 9人緊急安置

基隆市中正區和平島天顯宮下方，一間民宅昨晚8點多竄出火舌，火勢相當猛烈，因地處偏僻又位斜坡上，灌救困難，火勢不斷擴散延燒...

台南七股廢棄榻榻米工廠起火 風助火勢全面燃燒

台南市七股區後港里一處廢棄榻榻米工廠18日晚間突然發生火警，由於該處工廠已經荒廢多年，裡面堆滿雜物，加上風助火勢，整間廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。