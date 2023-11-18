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假車禍真尋仇？台中3惡煞當妻子面圍毆先生 男被打到骨折

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子和蘇姓、施姓友人今下午開車經北區天津路時，先是擦撞前方葉姓男子的小客車後，經葉下車查看沒多久雙方就起激烈口角，吳等3人不顧葉的妻子就在一旁，持球棒朝他痛毆一頓當街打到骨折，警方獲報出動快打將吳等人壓制，詢後依傷害、毀損等罪嫌移送偵辦。

台中第2分局今天下午4點59分獲報，民眾目擊北區天津路、青島路路口有4人在打架，分局隨即啟動快打部隊到場處理。

警方初步了解，當時葉男開車載妻子經過天津路，停等紅燈後轉為綠燈才剛起步，後方一輛灰色小客車就撞上，葉當下查看車尾遭撞情形，未料沒多久就和對方3人起衝突。

後來吳男、蘇男及施男仗著3打1，竟分別徒手、持球棒朝葉一陣圍毆，現場更是一團混亂，還波及停在路邊的2輛機車、1輛汽車，葉男更是慘遭打到骨折、全身多處擦挫傷，所幸送醫救治沒有生命危險。

警方詢問時，雙方雖稱互不認識，但警方仍持保留態度，不排除是利用小車禍藉故尋仇傷人，警詢後依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌將吳等3人送辦。

警方詢問後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將當街圍毆的吳男等3人移送偵辦。記者曾健祐／翻攝
警方詢問後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將當街圍毆的吳男等3人移送偵辦。記者曾健祐／翻攝

骨折 車禍

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