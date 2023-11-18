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嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局晚間8點14分獲報，友愛路全家超商頂樓火煙冒出，消防局派遣12車31人救火，所幸無人受困，店內員工及客人驚慌逃出，晚間9點16分撲滅火勢，清理火場，共燒毀全家便利超商、五十嵐飲料店、幸福髮型店、夜島串燒店等4間連棟店面，火警原因消防局調查鑑識中。

友愛路與興雅路口連棟鐵皮店面　10月24日深夜11點多發生大火，火勢凶猛，燒毀包括連鎖店85度C、弘安藥局及便當店等10間鐵皮店面，晚間友愛路全家超商頂樓火警，火勢大延燒迅速，消防員佈水線在火場四周防護滅火，連棟店面二樓鐵皮屋燒很快，濃煙大。

消防局在晚間9點15分撲滅火勢，清理火場，共燒毀4間店面，居民說，真巧合！又是友愛路商圈的連棟鐵皮屋店面火警，消防局說，鐵皮連棟店面沒有防火巷，無法包圍射水滅火，只能單面進攻火場，鐵皮屋熱傳導快，火燒得快。

嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝
嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝
嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝
嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝
嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝
嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面。記者魯永明／翻攝

嘉義 超商

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