嘉市友愛路商圈1月內2火警 連棟鐵皮店面燒毀晚間又1處火警
嘉義市消防局晚間8點14分獲報，友愛路全家超商頂樓火煙冒出，消防局立即派遣12車31人救火，所幸無人受困，店內員工及客人驚慌逃出，火勢濃煙大，延燒連棟店面二樓鐵皮屋，消防局出動雲梯車，拉水線滅火，晚間9點15分撲滅火勢，無人傷亡，火警原因調查鑑識。
友愛路與興雅路口連棟鐵皮店面 10月24日深夜11點多發生大火，火勢凶猛，燒毀包括連鎖店85度C、弘安藥局及便當店等10間鐵皮店面，晚間友愛路全家超商頂樓火警，火勢大延燒迅速，消防員佈水線在火場四周防護滅火，連棟店面二樓鐵皮屋燒很快，濃煙大。
連棟鐵皮屋店面，沒有防火巷，無法包圍射水滅火，只能單面進攻火場，鐵皮屋熱傳導快。消防局在晚間9點15分撲滅火勢，清理火場，燒毀店面計算清理中。
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