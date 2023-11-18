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桃園男昨持毒落網 今午於桃市刑大拘留室昏迷不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

32歲劉姓男子因非法持有大量安非他命毒品，昨遭桃園市刑警大隊人員循線逮捕，警詢後先將他獨自1人安置於拘留室內休息，直到今天下午準備移送地檢署時，驚見劉男半坐半臥地倒在拘留室欄杆旁，幾乎失去生命徵象呈昏迷狀態，緊急送醫搶救仍回天乏術，經調閱監視影像初步排除他殺可能，至於詳細原因仍待進一步釐清。

根據了解，劉男由於非法持有大量安毒遭警方盯上許久，經蒐證埋伏後，昨天循線將他逮捕歸案，由於夜間不訊問，直到今天上午才將毒品案的相關筆錄完成詢問，將他送往拘留室暫時留置休息、用中餐，等候文件備妥後，人與偵查卷一起隨案移送。

今天下午1點9分左右，拘留室看管員警突然發現獨自待在1間留置室內的劉男怎麼一動也不動，以半坐半臥地方式倒在鐵欄杆旁邊的地上，而欄杆上則綁著供他穿著辨識的嫌犯背心，警方大驚，立刻對他施以CPR、AED急救，直等到消防救護人員趕抵接手，但送醫急救後仍宣告不治。

桃市刑大事後調閱拘留室的監視器，發現劉男從昏迷到被員警發現，整個過程不到5分鐘，而桃園地檢署檢察官據報後也到場勘驗，初步已排除有他殺的可能。

桃市刑大探員昨循線逮捕非法持有大量安毒的32歲劉姓男子，今午欲送往地檢署歸案時，經見劉男在拘留室內昏迷，送醫後不治，調閱監視器排除他殺可能，詳情仍待調查。記者陳恩惠／攝影
桃市刑大探員昨循線逮捕非法持有大量安毒的32歲劉姓男子，今午欲送往地檢署歸案時，經見劉男在拘留室內昏迷，送醫後不治，調閱監視器排除他殺可能，詳情仍待調查。記者陳恩惠／攝影

毒品 桃園 監視器

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