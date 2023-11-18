女遊客體驗飛行傘墜地10公尺亡 業者：教練當時向山邊閃避

嘉義市一名蕭姓女遊客與友人、男友到花蓮旅遊，今天在豐濱鄉體驗飛行傘，與教練同乘一張飛行傘飛行時，疑似安全扣環鬆脫，蕭女從離地10公尺高處墜落身亡。王姓業者表示，當時兩人已起飛，可能是調整座帶時扣環鬆脫，教練發現立刻向山邊閃避，但來不及挽救，蕭女就掉下去，剛好掉在產業道路上，造成不幸。

王姓業者表示，他們載客一定都會做好完善措施，究竟為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，可能起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時距地面約10公尺高，帶飛的教練發現，馬上就向山邊做閃避動作，可惜還來不及完成，只差幾秒鐘，安全扣環鬆脫，人就掉到下方的產業道路。