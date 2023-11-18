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女遊客體驗飛行傘墜地10公尺亡 業者：教練當時向山邊閃避

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

嘉義市一名蕭姓女遊客與友人、男友到花蓮旅遊，今天在豐濱鄉體驗飛行傘，與教練同乘一張飛行傘飛行時，疑似安全扣環鬆脫，蕭女從離地10公尺高處墜落身亡。王姓業者表示，當時兩人已起飛，可能是調整座帶時扣環鬆脫，教練發現立刻向山邊閃避，但來不及挽救，蕭女就掉下去，剛好掉在產業道路上，造成不幸。

王姓業者表示，他們載客一定都會做好完善措施，究竟為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，可能起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時距地面約10公尺高，帶飛的教練發現，馬上就向山邊做閃避動作，可惜還來不及完成，只差幾秒鐘，安全扣環鬆脫，人就掉到下方的產業道路。

業者說，在豐濱鄉磯崎村經營已經6年，該名教練已有30多年的飛行經驗，持有合格證照，本身資格沒有問題，起飛場也是體育署合法在案的場地，體育署每年都會前來稽查傘具，今年8月才剛稽核過關，也都有幫乘客辦理保險，蕭女的父母已趕到花蓮處理，會與家屬面談後續事宜。

花蓮縣豐濱鄉今天發生飛行傘業者載客飛行時，女遊客安全扣環不明原因鬆脫，墜地身亡，警方已封鎖現場。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉今天發生飛行傘業者載客飛行時，女遊客安全扣環不明原因鬆脫，墜地身亡，警方已封鎖現場。圖／民眾提供

花蓮 體育 飛行傘

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