聽新聞
test
0:00 / 0:00
女遊客體驗飛行傘墜地10公尺亡 業者：教練當時向山邊閃避
嘉義市一名蕭姓女遊客與友人、男友到花蓮旅遊，今天在豐濱鄉體驗飛行傘，與教練同乘一張飛行傘飛行時，疑似安全扣環鬆脫，蕭女從離地10公尺高處墜落身亡。王姓業者表示，當時兩人已起飛，可能是調整座帶時扣環鬆脫，教練發現立刻向山邊閃避，但來不及挽救，蕭女就掉下去，剛好掉在產業道路上，造成不幸。
王姓業者表示，他們載客一定都會做好完善措施，究竟為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，可能起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時距地面約10公尺高，帶飛的教練發現，馬上就向山邊做閃避動作，可惜還來不及完成，只差幾秒鐘，安全扣環鬆脫，人就掉到下方的產業道路。
業者說，在豐濱鄉磯崎村經營已經6年，該名教練已有30多年的飛行經驗，持有合格證照，本身資格沒有問題，起飛場也是體育署合法在案的場地，體育署每年都會前來稽查傘具，今年8月才剛稽核過關，也都有幫乘客辦理保險，蕭女的父母已趕到花蓮處理，會與家屬面談後續事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言