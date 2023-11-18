勿將存摺放置物櫃給詐團 最美樂樂檢與鐵警拍片宣導

鐵路警察局和人稱女裝打扮的最美檢察官樂樂，聯手拍攝逗趣防詐宣導短片，民眾在沒有正當理由下，不要收集他人帳戶、帳號，或將帳戶提供他人使用，否則恐怕違反洗錢防制法。

鐵路警察局表示，各交通要道的車站置物櫃，容易被詐欺集團利用，放置及蒐集人頭帳戶存摺及金融卡，形成死轉手斷點；今年6月洗錢防制法修正實施後，鐵路警察查獲置物櫃放置人頭帳戶案件仍發生5件，可見民眾對此手法還缺乏正確認識。

鐵警局說，一名27歲女子產後無業在家，想從事家庭代工賺取外快，日前在臉書社團「台中家庭代工區」看到家庭代工資訊，便與Line帳號abc123聯繫，雙方討論包含香水及口紅包裝分裝等細節。

對方告訴女子，若以金融卡購買代工所需的包裝耗材，公司會額外補貼8000元，女子聽從對方指示，將名下金融卡放置在車站置物櫃內，還將密碼告知對方，委由對方代操作；事後對方斷絕聯繫，察覺有異報警，警方一查，發現女子名下金融帳戶已涉詐欺案件，遭警示凍結，不但沒有收到補貼的8000元，名下金融帳戶反遭利用成為人頭帳戶。

鐵警局為宣導民眾不要提供金融帳戶給詐團使用，與新北地檢署網紅樂樂檢察官，拍攝2集置物櫃反詐騙宣導短片，片中以陽光女警與菜鳥取簿手為主軸，描述取簿手在置物櫃前操作取簿的各種NG行為，導致露餡遭女警當場識破，人贓俱獲；以詼諧逗趣的劇情，吸引民眾觀看，希望能提升民眾識詐觀念。