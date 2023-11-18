女遊客體驗飛行傘高空墜地亡 花蓮業者遭爆非法載客

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

27歲蕭姓女子與男友今天到花蓮體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人共傘，在高空中不明原因安全扣環脫落，蕭女墜地慘死。警方獲報已到現場勘驗，並查扣傘具，飛行傘王姓業者及教練都在派出所製作筆錄。

縣府教育處表示，根據「無動力飛行運動及其經營管理辦法 」規定，業者必須向縣府提出經營許可申請，始得營業，但清查，該業者並未提出申請。教育處已要求業者停止營業配合調查，並立即請來專家學者組成調查小組，明天到場調查。

這家飛行傘業者位於豐濱鄉，臉書粉專主打花蓮唯一能在太平洋上空翱翔的飛行傘體驗，一人經典飛行傘體驗，1小時45分鐘，要價2980元，臉書留言評價不錯，以往也不曾有出事紀錄。

記者致電詢問事發狀況，業者表示人正在派出所製作筆錄，不方便回應，強調當事的葉姓教練有合法證照，飛行經驗也豐富。

警方表示，接獲蕭女男友報案後，已趕到現場勘驗並查扣傘具，已通知體育署明天到場複勘，並報請檢方相驗，目前相關當事人都還在製作筆錄，全案初步朝過失致死方向偵辦。

花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。本報資料照片
花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。本報資料照片

飛行傘 花蓮 業配

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