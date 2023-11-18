高雄男因口角糾紛遭押走 警逮8人到案
高雄陳姓男子因曾有口角糾紛，11日晚間遭多人押上車、12日獲釋。警方今天表示，以車追人，已查緝陳姓嫌犯等8人到案，全案依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪移送雄檢偵辦。
高雄市警察局鼓山分局今天下午指出，27歲陳男與20歲陳嫌先前曾有口角糾紛，陳嫌11日晚間看到被害人發布於鼓山區青海路用餐社群動態後，馬上邀集其他友人到場，將陳男押上車，陳男友人見狀馬上報警。
警方11日晚間接獲報案後，調閱監視器畫面鎖定2輛涉案車輛車號，以車追人。陳姓被害人12日清晨在高市楠梓區藍田路一帶獲釋，輕傷無大礙。
專案小組經調閱數百支監視器，並透過現場勘查、大數據分析、科技偵查等方式，12日分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛，並循線查獲陳嫌等8人，全案依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言