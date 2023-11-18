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高雄男因口角糾紛遭押走 警逮8人到案

中央社／ 高雄18日電

高雄陳姓男子因曾有口角糾紛，11日晚間遭多人押上車、12日獲釋。警方今天表示，以車追人，已查緝陳姓嫌犯等8人到案，全案依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪移送雄檢偵辦。

高雄市警察局鼓山分局今天下午指出，27歲陳男與20歲陳嫌先前曾有口角糾紛，陳嫌11日晚間看到被害人發布於鼓山區青海路用餐社群動態後，馬上邀集其他友人到場，將陳男押上車，陳男友人見狀馬上報警。

警方11日晚間接獲報案後，調閱監視器畫面鎖定2輛涉案車輛車號，以車追人。陳姓被害人12日清晨在高市楠梓區藍田路一帶獲釋，輕傷無大礙。

專案小組經調閱數百支監視器，並透過現場勘查、大數據分析、科技偵查等方式，12日分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛，並循線查獲陳嫌等8人，全案依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

監視器 社群

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