台中行人闖紅燈...煞停不及直接撞飛 車頭玻璃碎成蜘蛛網狀

台中陳姓男子今凌晨闖紅燈過馬路，黃姓汽車駕駛見狀煞車不及迎面撞上，導致陳遭彈飛重摔柏油路頭部重創送醫搶救，黃男車子擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀可見撞擊力道不輕，警方初步調查陳男闖紅燈違規，黃則沒有酒駕，將進一步調閱附近監視器釐清肇責。

台中第2分局今凌晨4點42分獲報，北區公園路、光大街口有車禍，到場發現是黃男（42歲）駕駛1輛黑色小客車沿公園路要往五權路方向時，撞上徒步要穿越公園路的陳姓男子（32歲）。

警方發現，當時陳男雖然走行人穿越道卻闖越紅燈，黃疑似反應不及才迎面撞上，造成車頭碰撞陳男後，包括擋風玻璃也嚴重碎裂，巨大聲響附近用路人也紛紛停下查看。