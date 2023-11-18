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台中行人闖紅燈...煞停不及直接撞飛 車頭玻璃碎成蜘蛛網狀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子今凌晨闖紅燈過馬路，黃姓汽車駕駛見狀煞車不及迎面撞上，導致陳遭彈飛重摔柏油路頭部重創送醫搶救，黃男車子擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀可見撞擊力道不輕，警方初步調查陳男闖紅燈違規，黃則沒有酒駕，將進一步調閱附近監視器釐清肇責。

台中第2分局今凌晨4點42分獲報，北區公園路、光大街口有車禍，到場發現是黃男（42歲）駕駛1輛黑色小客車沿公園路要往五權路方向時，撞上徒步要穿越公園路的陳姓男子（32歲）。

警方發現，當時陳男雖然走行人穿越道卻闖越紅燈，黃疑似反應不及才迎面撞上，造成車頭碰撞陳男後，包括擋風玻璃也嚴重碎裂，巨大聲響附近用路人也紛紛停下查看。

警方查，黃男當時就測值為0，陳男遭撞後頭部傷勢嚴重，全身也有多處擦挫傷，緊急送往附近中國附醫急救中，詳細肇責歸屬仍待釐清。

黃男的車頭撞上陳姓路人，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀可見撞擊力道不輕。記者曾健祐／翻攝
黃男的車頭撞上陳姓路人，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀可見撞擊力道不輕。記者曾健祐／翻攝
黃男駕駛黑色小客車，撞上闖紅燈的陳姓路人。記者曾健祐／翻攝
黃男駕駛黑色小客車，撞上闖紅燈的陳姓路人。記者曾健祐／翻攝

擋風玻璃 監視器

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