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女子爬硬漢嶺跌倒骨折走不動 新北消防協力搬下山送醫
姚姓女子今天上午登爬新北市五股區硬漢嶺，卻不慎跌倒無法走路。新北市消防局獲報人車前往救援，使用捲式擔架協助將姚女運送下山，旋即送醫急救。第三救護救災大隊表示，登山受傷應確認是否有二是墜落風險，否則應待在原地救援。
據了解，姚姓女子（45歲）今天上午前往新北市五股區硬漢嶺爬山，約莫上午11時32左右，她人在凌雲山寺停車場登山步道往上約250公尺處跌倒無法行走。新北市消防局獲報出動14名消防人員、5輛各式搶救車輛到場，於凌雲山寺停車場登山步道上山約250公尺處接觸到姚女。
經檢視姚女左大腿疼痛、左腳踝骨折，消防員協助包紮、使用捲式擔架固定後，輪流協助搬運下山，15分鐘後到達救護車處，旋即送醫急救。
新北市消防局第二救災救護大隊提醒，登山應考量自身體能與節奏，不慎跌落邊坡，應確認自己是否還有二次墜落的風險。否則應留在原地嘗試用手機、大聲呼喊的方式來求救。
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