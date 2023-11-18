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網路口角糾紛 高雄男追蹤對方「限動」 撂7人押上車教訓

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄22歲陳姓男子上周六於鼓山青海路上的餐酒館吃完宵夜，一出門就被8名友人當街擄走，據了解，受害人與8人彼此認識，起因網路口角糾紛，而該男因網路限動暴露行蹤，被人強行載走後，翌日凌晨在楠梓區被丟包帶傷自行返家，警循線逮到8名犯嫌，全案詢後依傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦。

「犯案8人，年齡介於18歲至27歲。」警方指出，分別是20歲陳姓男子、21歲陳姓男子、20歲楊姓男子、27歲高姓男子、18歲李姓男子、20歲田姓男子、19歲王姓男子、20歲洪姓男子。

案發當晚，警方獲報後，隨即調閱青海路上的路口監視器，第一時間鎖定2輛涉案車輛車號，以車追人，而幾個小時過後，陳男楠梓區藍田路一帶獲釋，身體有兩處輕微受傷，並無大礙。

警初步了解，受害人陳男與8人中20歲的陳男先在網路發生衝突，對方深夜看到受害人發布在青海路餐酒館上的的社群動態，遂邀集其他友人到場，等受害人一出店家，隨即強行押人上車。

警方經調閱數百支監視器，案發隔天分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路，尋獲涉案兩輛車輛，並循線查獲陳等8男，全案依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

警方分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛。記者古和純／翻攝
警方分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛。記者古和純／翻攝
警方分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛。記者古和純／翻攝
警方分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區泥火山一帶產業道路尋獲涉案車輛。記者古和純／翻攝
20歲的陳姓男子在網路上與友人口角爭執，撂人強押對方上車毆打教訓。記者古和純／翻攝
20歲的陳姓男子在網路上與友人口角爭執，撂人強押對方上車毆打教訓。記者古和純／翻攝

監視器 高雄市

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