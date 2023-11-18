網路口角糾紛 高雄男追蹤對方「限動」 撂7人押上車教訓

高雄22歲陳姓男子上周六於鼓山青海路上的餐酒館吃完宵夜，一出門就被8名友人當街擄走，據了解，受害人與8人彼此認識，起因網路口角糾紛，而該男因網路限動暴露行蹤，被人強行載走後，翌日凌晨在楠梓區被丟包帶傷自行返家，警循線逮到8名犯嫌，全案詢後依傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦。

「犯案8人，年齡介於18歲至27歲。」警方指出，分別是20歲陳姓男子、21歲陳姓男子、20歲楊姓男子、27歲高姓男子、18歲李姓男子、20歲田姓男子、19歲王姓男子、20歲洪姓男子。

案發當晚，警方獲報後，隨即調閱青海路上的路口監視器，第一時間鎖定2輛涉案車輛車號，以車追人，而幾個小時過後，陳男楠梓區藍田路一帶獲釋，身體有兩處輕微受傷，並無大礙。

警初步了解，受害人陳男與8人中20歲的陳男先在網路發生衝突，對方深夜看到受害人發布在青海路餐酒館上的的社群動態，遂邀集其他友人到場，等受害人一出店家，隨即強行押人上車。