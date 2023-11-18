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影／砂石車中壢路口擦撞腳踏車 女子摔地輾過頭部慘死

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

又是砂石車視線死角闖禍？桃園市44歲吳男駕駛砂石車今天上午自中壢區中豐北路右轉環北路口，疑因內輪差視線死角，竟直接撞倒外側旁騎乘腳踏車女子當場死亡，警方表示，死亡女子頭部被撞倒輾過變形，警方正釐清女子身分，吳姓司機訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方調查，吳姓砂石車司機今天上午10時許，駕駛砂石車自中壢區中興北路右側環北路口前，完全未注意緊鄰砂石車的右側一名女子騎乘腳踏車直行，女子疑似購買水果蔬菜回家，行經該路口生死瞬間，被砂石車直接撞倒輾過頭部，造成女子頭部輾壓變形當場死亡，血流一地。

警方對吳姓司機酒測值為零，警方檢視發現死亡女子未攜帶身分證件，頭部變形，年籍身分尚不明，警方將進一步比對身分查明。吳男指稱，自中豐北路右轉環北路口，內輪差之視線死角未看見腳踏車。

警方表示，該起砂石車與腳踏車死亡車禍，將查明死亡女子身分和車禍肇事真正原因，吳男警訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

生命最後瞬間！桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車（左）駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘亡。記者曾增勳／翻攝
生命最後瞬間！桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車（左）駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘亡。記者曾增勳／翻攝
桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘死，女子採買果菜散落一地。記者曾增勳／翻攝
桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘死，女子採買果菜散落一地。記者曾增勳／翻攝
桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘死，女子採買果菜散落一地。記者曾增勳／翻攝
桃園騎腳踏車女子路口轉彎處，遭砂石車駕駛疑視線死角撞擊輾壓當場慘死，女子採買果菜散落一地。記者曾增勳／翻攝

砂石 腳踏車 桃園 車禍

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