影／砂石車中壢路口擦撞腳踏車 女子摔地輾過頭部慘死
又是砂石車視線死角闖禍？桃園市44歲吳男駕駛砂石車今天上午自中壢區中豐北路右轉環北路口，疑因內輪差視線死角，竟直接撞倒外側旁騎乘腳踏車女子當場死亡，警方表示，死亡女子頭部被撞倒輾過變形，警方正釐清女子身分，吳姓司機訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
中壢警方調查，吳姓砂石車司機今天上午10時許，駕駛砂石車自中壢區中興北路右側環北路口前，完全未注意緊鄰砂石車的右側一名女子騎乘腳踏車直行，女子疑似購買水果蔬菜回家，行經該路口生死瞬間，被砂石車直接撞倒輾過頭部，造成女子頭部輾壓變形當場死亡，血流一地。
警方對吳姓司機酒測值為零，警方檢視發現死亡女子未攜帶身分證件，頭部變形，年籍身分尚不明，警方將進一步比對身分查明。吳男指稱，自中豐北路右轉環北路口，內輪差之視線死角未看見腳踏車。
警方表示，該起砂石車與腳踏車死亡車禍，將查明死亡女子身分和車禍肇事真正原因，吳男警訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言