影／砂石車中壢路口擦撞腳踏車 女子摔地輾過頭部慘死

又是砂石車視線死角闖禍？桃園市44歲吳男駕駛砂石車今天上午自中壢區中豐北路右轉環北路口，疑因內輪差視線死角，竟直接撞倒外側旁騎乘腳踏車女子當場死亡，警方表示，死亡女子頭部被撞倒輾過變形，警方正釐清女子身分，吳姓司機訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方調查，吳姓砂石車司機今天上午10時許，駕駛砂石車自中壢區中興北路右側環北路口前，完全未注意緊鄰砂石車的右側一名女子騎乘腳踏車直行，女子疑似購買水果蔬菜回家，行經該路口生死瞬間，被砂石車直接撞倒輾過頭部，造成女子頭部輾壓變形當場死亡，血流一地。

警方對吳姓司機酒測值為零，警方檢視發現死亡女子未攜帶身分證件，頭部變形，年籍身分尚不明，警方將進一步比對身分查明。吳男指稱，自中豐北路右轉環北路口，內輪差之視線死角未看見腳踏車。