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苗栗6歲童帶3歲弟騎車溜出家上公路 騎不到1公里忘了回家路
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，卻似乎忘了回家的路，在路邊徘徊不去，民眾發現報警，員警到場後提供協助，小兄弟2人後來終於被家人帶回家。
頭份警分局表示，尖山派出所16日晚間近8點接獲民眾報案，頭份市尖豐路（台13線公路）有兩名迷途兒童，請求警方協助。
警員黃士宸、張芷妍及實務生張哲瑋等人立即趕往現場，發現是一名6歲男童騎車載3歲弟弟，趕緊上前安撫，由於天氣冷，員警先將小兄弟兩人帶到巡邏車上保暖。
過了一陣子，男童家人也外出到處找孩子，爺爺見到警車上前查看，果然發現是小兄弟倆，見男童安然無恙，頻頻向警方致謝。
頭份警分局長林育旺呼籲，家中有幼童的民眾應隨時注意孩子動態，並注意行蹤，避免類似情形再發生。
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