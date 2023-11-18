快訊

漫畫家蕭言中抗癌4年「超出預估2年壽命」 不敵病魔今晨病逝

「禿子」與「水牛」爭立院龍頭？ 民眾黨恐成關鍵少數

睽違10年！日本福岡11月降初雪 較往年提早30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗6歲童帶3歲弟騎車溜出家上公路 騎不到1公里忘了回家路

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，卻似乎忘了回家的路，在路邊徘徊不去，民眾發現報警，員警到場後提供協助，小兄弟2人後來終於被家人帶回家。

頭份警分局表示，尖山派出所16日晚間近8點接獲民眾報案，頭份市尖豐路（台13線公路）有兩名迷途兒童，請求警方協助。

警員黃士宸、張芷妍及實務生張哲瑋等人立即趕往現場，發現是一名6歲男童騎車載3歲弟弟，趕緊上前安撫，由於天氣冷，員警先將小兄弟兩人帶到巡邏車上保暖。

過了一陣子，男童家人也外出到處找孩子，爺爺見到警車上前查看，果然發現是小兄弟倆，見男童安然無恙，頻頻向警方致謝。

頭份警分局長林育旺呼籲，家中有幼童的民眾應隨時注意孩子動態，並注意行蹤，避免類似情形再發生。

苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供
苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，似乎忘了回家的路，員警接獲報案趕往協助。圖／警方提供

兄弟 苗栗縣 腳踏車

延伸閱讀

注意保暖！苗栗、基隆7.9度 氣象署發布8縣市低溫特報

藍白合最後關鍵一晚 柯文哲苗栗辦「廟口開講」

民眾建議總統採絕對多數制 柯文哲：那我一定當選

苗栗音樂佳餚節12月8日起一連三天推出 邀遊客嗨翻山城

相關新聞

北市「錦新大樓」又傳墜樓 21天奪3命員警直呼太扯！

台北市中山區「錦新大樓」常有墜樓事件，被稱「最猛凶宅」，日前接連有兩名女子墜樓死亡，今早再有1名男子從樓頂墜落，目前警方...

17歲高三生離家音訊全無 板警比對DNA…華江橋下2年前浮屍回家了

新北市板橋區華江橋下新店溪於2021年9月中，發現一具已泡水多日，面目全非的男性浮屍，板橋警方日前對比DNA，確認死者為...

影／砂石車中壢路口擦撞腳踏車 女子摔地輾過頭部慘死

又是砂石車視線死角闖禍？桃園市44歲吳男駕駛砂石車今天上午自中壢區中豐北路右轉環北路口，疑因內輪差視線死角，竟直接撞倒外...

網路口角糾紛 高雄男追蹤對方「限動」 撂7人押上車教訓

高雄22歲陳姓男子上周六於鼓山青海路上的餐酒館吃完宵夜，一出門就被8名友人當街擄走，據了解，受害人與8人彼此認識，起因網...

苗栗6歲童帶3歲弟騎車溜出家上公路 騎不到1公里忘了回家路

苗栗縣頭份市濫坑里一名6歲男童晚間趁家人不注意，騎腳踏車帶著3歲的弟弟偷溜出家門玩耍，不料在尖豐路上騎了近1公里，卻似乎...

影／板橋機車雙載疑撞路邊石墩再撞燈桿 釀男死女傷

新北市李姓男子昨晚騎機車載友人王姓女子由板橋區環河西路五段往土城方向直行，疑先擦撞路邊石墩，人車倒地滑行後，再撞上燈桿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。