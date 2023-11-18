影／板橋機車雙載疑撞路邊石墩再撞燈桿 釀男死女傷

新北市李姓男子昨晚騎機車載友人王姓女子由板橋區環河西路五段往土城方向直行，疑先擦撞路邊石墩，人車倒地滑行後，再撞上燈桿，釀一死一傷。據了解，李男酒測值零，確實車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局昨晚9時許獲報，板橋區環河西路五段發生車禍意外，現場有人受傷，救護人員趕抵現場，發現一輛機車倒在路邊，機車騎士及女性乘客二人均傷勢嚴重，緊急送往板橋亞東醫院，經急救後機車騎士李姓男子（72歲）因傷重宣告不治，同車乘客王姓女子（63歲）因右腿骨折，經手術治療，目前仍在病房住院觀察中。