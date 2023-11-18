影／板橋機車雙載疑撞路邊石墩再撞燈桿 釀男死女傷
新北市李姓男子昨晚騎機車載友人王姓女子由板橋區環河西路五段往土城方向直行，疑先擦撞路邊石墩，人車倒地滑行後，再撞上燈桿，釀一死一傷。據了解，李男酒測值零，確實車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。
新北市消防局昨晚9時許獲報，板橋區環河西路五段發生車禍意外，現場有人受傷，救護人員趕抵現場，發現一輛機車倒在路邊，機車騎士及女性乘客二人均傷勢嚴重，緊急送往板橋亞東醫院，經急救後機車騎士李姓男子（72歲）因傷重宣告不治，同車乘客王姓女子（63歲）因右腿骨折，經手術治療，目前仍在病房住院觀察中。
據了解，經警方初步調查，李姓男子昨晚騎車行經該處為右彎車道，不明原因先自撞擊路邊石墩後，二人連人帶車摔倒後，再撞擊路邊燈桿，李男經抽血檢測後，酒測值為零，確實車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言