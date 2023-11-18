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影／3越南移工逃走打零工領日薪 豬隊友犯了這錯全被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

胡姓男子駕轎車搭載3名在酒吧飲酒的越南移工返回住處，行經高雄市新興區一處路口時，違規迴轉被警網撞見攔查，3移工神情鬼祟，警方問「來台多久？」一人指剛來，一人指護照被雇主收走，還有人拿假證件，結果警方一查，3移工分別逃逸5個多月至1.8年之久，當場被逮捕。

新興警分局自強派出所巡邏警網15日上午7時30分許，於大同一路與新盛二街見一輛轎車在路口違規迴轉，尾隨至新盛一街將轎車攔停盤查。

警方見駕車胡姓男子（26歲）車上載了3名越南籍男子，胡男是合法移工，但後座3人見到警方後神色慌張，警方問「來台灣多久了？」其中一人指剛來不久，另一人說，護照被雇主收走了，一人以手機顯示他人照片受檢，警方當下斥責「不要騙了，都是差很多（日期），你拿假證件給我」。

3移工見騙不過警方，坦承稍早前在酒吧喝酒，請胡男駕車載他們返回前金區某旅社，沒想到因違規迴轉被警方查獲。

後警方查出28歲的阮男逃逸約1年8個月，27歲的裴姓男子逃逸約1年2個月，24歲的阮姓男子逃逸約5個多月之久，3人逃逸期間四處打零工，領日薪過活；警詢後，移請移民署高雄專勤隊收容等候遣返。

高雄3越南移工逃5個多月至1年8個月四處打零工，駕車搭載的合法移工同鄉因在路口違規迴轉，引警方攔查，害3人全被逮。記者石秀華／翻攝
高雄3越南移工逃5個多月至1年8個月四處打零工，駕車搭載的合法移工同鄉因在路口違規迴轉，引警方攔查，害3人全被逮。記者石秀華／翻攝
高雄3越南移工逃5個多月至1年8個月四處打零工，駕車搭載的合法移工同鄉因在路口違規迴轉，引警方攔查，害3人全被逮。記者石秀華／翻攝
高雄3越南移工逃5個多月至1年8個月四處打零工，駕車搭載的合法移工同鄉因在路口違規迴轉，引警方攔查，害3人全被逮。記者石秀華／翻攝

移工 護照 越南

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