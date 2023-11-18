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影／菜鳥車手提15萬太慌張 「連阿公都看破」雄警依特徵逮人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鹽埕分局昨天下午1時15分許，接獲72歲陳姓男子通報，聲稱他在五福四路上的郵局排隊刷簿時，見神情慌張的可疑男子反覆操作提款機，警方根據陳男提供照片，果真後續在大仁路超商前，逮獲29歲蔡姓及21歲鍾姓男子，兩人身上攜帶多張金融卡，且手機內有與詐團上游交通內容，全案依現行犯移送偵辦。

警方表示，陳男所描述的車手當時的確正在提領贓款，但當警抵達現場時，車手已離去，所幸，陳男當時趁機拍下可疑男子穿著，讓員警透過特徵，立即至轄內各處超商、金融機構巡視。

據悉，陳男拍下的男子，正是車手蔡男，當時他與鍾男在大仁路上的超商店門口佇足，警方發現後，隨即上前盤查，並通知線上警組支援。

「你剛剛去哪裡領錢？」警方質問蔡男，但對提款蔡男支吾其詞，謊稱身上現金是用無卡提款，但員警隨後發現，蔡男身上所攜的5張金融卡，背面均寫有密碼，而蔡、鍾兩人手機內，還留有與詐團上游交談的內容，全案依現行犯當場逮捕兩人並帶返所偵辦。

經警詢，蔡男當時於郵局提領15萬元後，他將現金置於超商旁，雖警方前往時並未發現現金，幸有民眾事後報案聲稱於該處拾得大量現金，並將現金交付至七賢路派出所，進而破獲本詐欺車手提款案件。

蔡、鍾兩嫌對警坦承，因缺錢花用，才鋌而走險當起詐欺車手，未料第一次上工就遭警方查獲，警詢後將兩人依違反詐欺、洗錢防制法案，移請高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局鹽埕分局員警透過照片特徵找到可疑提款車手。記者古和純／翻攝
高雄市警察局鹽埕分局員警透過照片特徵找到可疑提款車手。記者古和純／翻攝
警方在可疑車手身上搜出大筆現金以及提款卡5張。記者古和純／翻攝
警方在可疑車手身上搜出大筆現金以及提款卡5張。記者古和純／翻攝

車手 超商 詐欺 高雄市

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