影／高雄男砸42萬不甘上當 聯手警方星巴克逮18歲車手

高雄岡山63歲倪姓男子上月中加入網路飆股群組，按指示下載「新永恆」APP，但投資專員不斷告知倪操作有誤，要求直接現金面交，經兩次共交付42萬元後，當對方要倪男再投資5次，才讓倪男驚覺被騙，事後報警配合警方將詐騙集團車手逮捕落網。

倪男向警方供稱，10月中旬，當他網路加入飆股群組後，詐團人員聲稱他操作不當，要求現金面交，但他心裡不安，因詐團就像無底洞般，一再要求再投資始能獲利。