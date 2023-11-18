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影／高雄男砸42萬不甘上當 聯手警方星巴克逮18歲車手

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山63歲倪姓男子上月中加入網路飆股群組，按指示下載「新永恆」APP，但投資專員不斷告知倪操作有誤，要求直接現金面交，經兩次共交付42萬元後，當對方要倪男再投資5次，才讓倪男驚覺被騙，事後報警配合警方將詐騙集團車手逮捕落網。

倪男向警方供稱，10月中旬，當他網路加入飆股群組後，詐團人員聲稱他操作不當，要求現金面交，但他心裡不安，因詐團就像無底洞般，一再要求再投資始能獲利。

岡山分局獲報後，利用雙方約定再次於麥當勞面交取款時，早先在現場埋伏眾多警員，但詐團過於狡詐，臨時變更地點，改在附近星巴克咖啡店內面交，所幸警方事先布下天羅地網，車手一前來取款，隨即當場逮捕。訊後將車手犯嫌18歲吳姓男子。全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。

警方扳倒18歲車手犯嫌。記者古和純／翻攝
警方扳倒18歲車手犯嫌。記者古和純／翻攝
警方於星巴克咖啡店埋伏，突擊扳倒18歲車手犯嫌。記者古和純／翻攝
警方於星巴克咖啡店埋伏，突擊扳倒18歲車手犯嫌。記者古和純／翻攝
18歲車手犯嫌偽裝成投資專員與受害人收授面交款項。記者古和純／翻攝
18歲車手犯嫌偽裝成投資專員與受害人收授面交款項。記者古和純／翻攝

車手 高雄市 詐騙集團

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