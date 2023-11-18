女大生藏8把刀蹲坐板橋車站置物櫃 見保全員巡邏靠近竟持刀猛刺

蔡姓女子今年4月底，身藏8把刀躲在新北市板橋車站大型行李置物櫃，見保全員巡邏經過靠近她，竟持刀傷人，保全員負傷呼救，與聞聲趕來鐵路警察合力制伏。新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴蔡女。

起訴指出，尚在大學就學中的蔡女，因有情緒困擾問題，今年4月23日下午4時許至晚上8時許，在桃園市不同超商，陸續購買不鏽鋼一體成型廚用刀2把，西瓜刀一把和主廚刀一把，連同隨身攜帶的美工刀、剪刀、折疊刀、棍刀共八把刀，搭乘火車到新北市板橋車站後，於24日凌晨，以蹲坐方式躲在車站一樓大型行李置物櫃中。

24日凌晨1時許，車站保全員巡邏經過置物櫃前，欲走到置物櫃斜前方的車站南三門，準備關門上鎖時，蔡女疑似懷疑保全員要對她不利，竟持主廚刀從後方靠近出手刺擊，保全員感覺有異及時閃避，未被蔡女直接刺中，左手臂及手肘仍被蔡女手中主廚刀劃傷，保全員大聲呼救與聞聲趕來的鐵路警察聯手將人成功壓制。

新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴蔡女，考量蔡女曾有就醫紀錄，辨識違法行為能力顯著降低，建請法院減輕其刑，並令入相當處所或以適當方式加以監護。