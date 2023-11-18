失蹤40年音訊全無 警界尋人高手找到了「遺憾但圓滿」

台南市警局新化分局防治組巡官吳孟宇，查得桃園市政府社會局通報一起安置的身分不明個案，歷經半年比對無數筆資料，確認是民國71年從桃園市一處安養機構走失的譚姓男子，經通報失蹤人口，但41年來一直音訊全無，雖然譚姓男子已在民國95年去世，安養機構對警方能找回失蹤超過40年長者，深表感激，「雖有缺憾，但不失為圓滿」。

有警界尋人高手之稱的新化警分局防治組巡官吳孟宇，今年間在警政知識聯網身分不明系統查得一筆通報資料，民國95年間桃園市政府社會局通報安置一名身分不明個案；當時男子在桃園市桃園火車站街道遊蕩，轄區員警發現上前關心，但男子身上無攜帶證件，查無相關身分且無家屬出面指認，由社會局安置在機構照顧。

吳孟宇查到通報資料後著手進行比對，清查失蹤人口歷史通報紀錄，與身分不明通報資料交叉比對，歷經半年多時間，最近終於查到一筆民國71年桃園市八德區通報走失的譚姓男子協尋記錄，主動與桃園巿政府社會局合作，聯繫報案人出面指認後，男子的身分才得以解開。

據指出，民國3年出生的譚姓男子，未婚，男子在機構鮮少與人互動，曾幾次向機構提起不習慣機構生活。民國71年自行離開安養機構後不知去向。

當吳孟宇比對出男子身分聯繫桃園市政府社會局時，發現男子已於98年間在安置機構因病過世，當時社會局由委託生命禮儀公司協助辦理後事，大體火化後由殯葬管理所將其骨灰安座在納骨塔。