快訊

直播／馬辦最新說明！「誤差範圍」認知天差地別 藍白合瀕破局

獨／柯文哲致電蕭旭岑：藍白合沒破局 再給我一點時間

失蹤40年音訊全無 警界尋人高手找到了「遺憾但圓滿」

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導

台南市警局新化分局防治組巡官吳孟宇，查得桃園市政府社會局通報一起安置的身分不明個案，歷經半年比對無數筆資料，確認是民國71年從桃園市一處安養機構走失的譚姓男子，經通報失蹤人口，但41年來一直音訊全無，雖然譚姓男子已在民國95年去世，安養機構對警方能找回失蹤超過40年長者，深表感激，「雖有缺憾，但不失為圓滿」。

有警界尋人高手之稱的新化警分局防治組巡官吳孟宇，今年間在警政知識聯網身分不明系統查得一筆通報資料，民國95年間桃園市政府社會局通報安置一名身分不明個案；當時男子在桃園市桃園火車站街道遊蕩，轄區員警發現上前關心，但男子身上無攜帶證件，查無相關身分且無家屬出面指認，由社會局安置在機構照顧。

吳孟宇查到通報資料後著手進行比對，清查失蹤人口歷史通報紀錄，與身分不明通報資料交叉比對，歷經半年多時間，最近終於查到一筆民國71年桃園市八德區通報走失的譚姓男子協尋記錄，主動與桃園巿政府社會局合作，聯繫報案人出面指認後，男子的身分才得以解開。

據指出，民國3年出生的譚姓男子，未婚，男子在機構鮮少與人互動，曾幾次向機構提起不習慣機構生活。民國71年自行離開安養機構後不知去向。

當吳孟宇比對出男子身分聯繫桃園市政府社會局時，發現男子已於98年間在安置機構因病過世，當時社會局由委託生命禮儀公司協助辦理後事，大體火化後由殯葬管理所將其骨灰安座在納骨塔。

吳孟宇到桃園市通報走失的安養機構確認，該機構對於警方能找回失蹤超過40年長者，深表感激，雖有缺憾，但不失為一種圓滿。

台南市警察局新化分局防治組巡官吳孟宇（右）半年來鍥而不捨終於為失蹤40年的男子找回身分。記者吳淑玲／翻攝
台南市警察局新化分局防治組巡官吳孟宇（右）半年來鍥而不捨終於為失蹤40年的男子找回身分。記者吳淑玲／翻攝

桃園 失蹤 火車站

延伸閱讀

淡水區公所推動社區銀髮先修班 私公協力展成果

立委藍白沒有合？賴香伶今赴桃園市選委會領表 強調「參選到底」

台中神岡工廠惡火1死！尋獲被鐵材壓住焦黑遺體 父指認是失聯次子

女老師性侵學童懷孕產子 社會局：判刑未定讞、孩子與她一起生活

相關新聞

失蹤40年音訊全無 警界尋人高手找到了「遺憾但圓滿」

台南市警局新化分局防治組巡官吳孟宇，查得桃園市政府社會局通報一起安置的身分不明個案，歷經半年比對無數筆資料，確認是民國7...

影／婦網戀押房產遭詐246萬 詐團榨乾她露骨情話曝光

新北市三重區60歲王姓婦人網路結識自稱任職「美國鑽井部」的華人，對方每天噓寒問暖，王婦墜入愛情陷阱；日前對方聲稱，從國外...

女大生藏8把刀蹲坐板橋車站置物櫃 見保全員巡邏靠近竟持刀猛刺

蔡姓女子今年4月底，身藏8把刀躲在新北市板橋車站大型行李置物櫃，見保全員巡邏經過靠近她，竟持刀傷人，保全員負傷呼救，與聞...

影／詐欺案「開庭開不完」 高雄男漏接出庭通知驚訝又成通緝犯

高雄市52歲倪姓男子兩月前才因詐欺案遭通緝，沒想到，前天他因交通違規遭警攔查，才知自己竟又成了「詐欺通緝犯」，警方指出，...

花蓮魚塭私設鳥網護魚苗 害死保育鳥魚鷹

花蓮縣壽豐鄉一處魚塭，被人發現未經申請私自張掛鳥網，造成保育類魚鷹遭鳥網纏住死亡。縣府農業處昨天會同保七總隊現勘，地主表...

影／為閃違停車輛 騎士遭後方曳引車追撞身亡

又發生疑似車輛路邊違規停車害死人的意外！桃市大園區三民路二段今天下午有輛大型物流貨車違規停車，占據了外側慢車道，導致一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。