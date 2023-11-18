影／婦網戀押房產遭詐246萬 詐團榨乾她露骨情話曝光

新北市三重區60歲王姓婦人網路結識自稱任職「美國鑽井部」的華人，對方每天噓寒問暖，王婦墜入愛情陷阱；日前對方聲稱，從國外寄送裝有價值數千萬元的黃金及美鈔包裹要給她，但要她幫忙支付等海關關稅費用，王婦竟抵押自家房產，支付兩百多萬元給對方，三天前王婦又到台灣銀行三重分行要匯款，被駐守銀行的保七警員攔阻。

警方表示，王婦於今年7月初，在Line認識暱稱「George Lin」的男網友，對方自稱持有美國護照，目前任職於「美國鑽井部」，目前在馬來西亞工作，男方每天甜蜜言語、噓寒問暖關心王婦，王婦因此墜入情海。

日前男方表示，自己從國外寄送貴重包裹到台灣給她，還拍包裹照片佐證，裡頭裝有價值數千萬元的黃金與鈔票，男方請王婦幫忙保管，還說王婦有需要，包裹內的財物可隨便使用，王婦開心情郎的大方立即答應，但男方卻以包裹卡在海關處為由，要她先代為支付海關關稅等相關費用。

王婦不想讓對方失望，先拿房子抵押向銀行借貸，又變賣黃金飾品湊錢，支付對方聲稱的貨運公司共246萬元，貨運公司又再要求王婦支付463萬餘元，王婦已無法再支付如此高額費用，男方竟還要王婦拿房屋二次增貸，或乾脆向高利貸借款，不久貨運公司轉要求王女支付9000元美金購買比特幣當海關費用，並傳送比特幣QR code給王婦。

王婦15日趕到台銀三重分行要匯款美金9000元，駐守銀行的保七警員發現不對，細問王婦為何匯款，王婦一開始還辯稱與對方認識，但警方追問是否從沒見過面，王婦才坦承是網友，警方經由王婦同意查看來往訊息，確認詐騙後苦勸王婦，王婦才恍然大悟。

詐騙集團對王婦的情話相當露骨與搞笑諷刺，例如「我們的關係正處於一個非常困難的時期（不是因為任何原因，而是因為包裹）」、「親愛的，別擔心妳欠下的債，我們會還的」、「一百顆心太少了，無法承載我對妳所有的愛」。