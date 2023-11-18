影／詐欺案「開庭開不完」 高雄男漏接出庭通知驚訝又成通緝犯

高雄市52歲倪姓男子兩月前才因詐欺案遭通緝，沒想到，前天他因交通違規遭警攔查，才知自己竟又成了「詐欺通緝犯」，警方指出，倪男所涉及的詐欺案牽連甚廣，因此，又有新案需他出庭說明。經警詢後，倪男被解送至高雄地檢署歸案。

據悉，當時倪男在鼓山區華寧路上，因騎車未打方向燈，遭龍華派出所巡邏警攔下盤查，倪男意外被查獲，竟是雄檢所發布的詐欺通緝犯。

「又是詐欺通緝？我手機上網查怎麼沒有？」倪男經警告知後露出驚訝反應，因早在兩個月前，倪就因詐欺案未出庭被通緝，當時開完庭，倪自稱立馬上網查詢自已的出庭通緝情形，是否還有其他案件未報到，不希望再度因此被通緝被捕。