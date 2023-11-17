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影／為閃違停車輛 騎士遭後方曳引車追撞身亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

又發生疑似車輛路邊違規停車害死人的意外！桃市大園區三民路二段今天下午有輛大型物流貨車違規停車，占據了外側慢車道，導致一名65歲機車騎士為了閃避違停車輛，左切至中線車道，導致遭後方曳引車追撞倒地，下半身遭車輪輾過，當場傷重不治，桃市警大園分局交通分隊據報到場處理，曳引車駕駛酒測值為0，至於肇事原因及相關責任，有待警方進一步釐清。

大園交通分隊長江政諺說明，65歲郭姓男子今天下午4點騎車沿大園區三民路二段外側車道往蘆竹方向直行，為閃避外側車道的違停車輛，臨時切換至中線車道，當場遭駕駛曳引車的46歲李姓男子從後方追撞，郭男人車倒地後，遭曳引車輾過，當場肚破腸流傷重不治，警方到場處理並實施酒測，李姓駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清。

桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段今天下午4點發生一起死亡車禍，65歲郭姓騎士騎著機車往蘆竹方向直行，半途為閃避臨時停車的大型物流貨車，只好由外側車道切至中線，詎料，當場遭後方曳引車追撞倒地，郭男當場傷重不治，肇事責任有待釐清。記者陳恩惠／翻攝

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