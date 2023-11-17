台男泰國曼谷命案 刑事局：未發現台籍人士涉案
47歲台灣籍朱男日前在泰國遇害，泰警指朱姓死者被人發現陳屍曼谷邦納區旅館內，臉朝下、雙手反綁、雙腳被綁，事後逮捕2嫌。刑事局今天表示，目前未發現台灣籍人士涉案。
泰國警方16日在曼谷邦納區（Bangna）的旅館內發現1名47歲台灣朱姓男性死者。死者被發現時面部朝下，雙手被反綁，雙腳也被綁住。
泰國「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，警方調查小組指揮官塔拉德（TeeradetThammasuthee）表示，這2名據信為外國籍的犯嫌遭到拘押，並帶回邦納警察局（Bang Na Police Station）訊問。塔拉德表示，目前尚未對2人提出任何指控。
據泰國警方提供資料，警方昨天上午接獲旅館報案，到場後發現這名死者面朝下趴在床邊地板上，雙手被反綁在身後，雙腳被綁起來，頭部被透明塑膠布捆綁，房間現場呈現被洗劫過的景象。
經刑事局了解，台籍朱姓男子命案，目前尚未發現有台籍人士涉案，且泰警正全力偵辦。
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