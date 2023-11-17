男子疑酒醉失控鬧酒館毆傷警員 2嫌遭逮捕送辦

許姓與廖姓男子15日應邀參加輔仁大學餐飲系學生餐會，翌日凌晨疑酒後情緒失控亂摔店內物品，毆打休假在場勸阻的警員。警方今天表示，警員送醫，2嫌被逮依傷害、毀損罪嫌移送。

新莊警分局今晚表示，16日凌晨據報，新莊區福營路某酒館發生糾紛案，需警方協助處理。經調查，是輔仁大學餐飲系的餐會，許男及廖男2名校外人士，受邀參加餐會，疑因酒後情緒失控，亂摔店內物品大鬧。

警方說，正巧1名休假中的廖姓警員，與友人在酒館聚餐，基於本能反應在場出言制止。卻遭許男、廖男兩人持酒杯攻擊及徒手毆打，造成廖員頭部撕裂傷，送往衛福部台北醫院包紮回家休養，無生命危險。

警方說，休假警員見許、廖兩人藉酒失態，出言制止時被毆打，當時怕事態擴大並沒有還手，直到餐會的學生報警，支援警力趕抵帶回滋事的2名男子。因當時許男喝的很醉，將他上銬保護管束。

警方說，當時，酒醉的男子曾嗆聲自己是幫派份子，但經查詢並無幫派註記，後續會再追查釐清。餐酒館負責人對2嫌提出毀損告訴，廖姓警員提出傷害告訴。詢後依傷害、毀損等罪嫌，將2嫌移送地檢署偵辦。