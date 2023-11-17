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影／公車司機精神不濟撞機車 暴衝人行道再撞電桿幸無人傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓公車司機疑因精神不濟，今天傍晚行經新北市三芝區四棧橋，不慎失控先撞倒等紅燈機車，旋即衝往人行道，撞傾路旁一支電線桿才止停。所幸肇事現場沒有波及其他路過人車，車內乘客也無人受傷。公車司機沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（36歲）為淡水客運863號公車司機，今天傍晚5時47分左右，他開車行經新北市三芝區四棧橋24號前，疑因精神不濟整輛車先撞倒停等紅燈的一輛機車，旋即向右衝上人行道，直到撞傾路邊一支電線桿才止停。

造成公車前方保險桿及擋風玻璃碎裂，機車右方排氣管受損，所幸雙方及公車內40名乘客沒有人受傷，肇事雙方沒有酒駕，肇事原因待查。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，三大隊轄區多山、郊區且地形較為曲折，夜間某些路段燈光較昏暗，呼籲用路人，若不是當地人或對用路地形不熟悉，應減速慢行，避免憾事發生。

淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
淡水客運863號公車司機黃男，今天傍晚疑因精神不濟，人車在新北市三芝區四棧橋24號前撞倒機車、電線桿，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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