聽新聞
test
0:00 / 0:00
三重民宅竄火煙新北消防人車馳援 1外籍移工昏迷送醫
新北市三重區一棟舊公寓民宅3樓，今天傍晚竄出大量火煙，現場1名外籍移工一度受困火場。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助救出，檢視他意識昏迷，所幸送醫急救後沒有生命危險，現場火勢8分鐘撲滅，起火原因待查。
據了解，新北市三重區三和路四段191巷內一棟舊公寓3樓，今天傍晚5時3分左右竄出大量火煙，造成2、3樓各有1人受困火場。新北市消防局獲報出動67名消防人員、各式搶救車輛33輛趕抵現場，經布水線上樓，陸續救出受困2樓火場的70歲女性；及昏倒在3樓廁所的40歲菲律賓籍男移工。
檢視兩人傷勢女子沒有大礙、男子則意識昏迷，所幸緊急協助移工送醫急救，沒有生命危險。火勢於8分鐘後撲滅，消防人員殘火處理，發現起火點為移工出租套房內，初估燃燒面積約10平方公尺，起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時恐易造成火勢過大或延燒。提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言