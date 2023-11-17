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三重民宅竄火煙新北消防人車馳援 1外籍移工昏迷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一棟舊公寓民宅3樓，今天傍晚竄出大量火煙，現場1名外籍移工一度受困火場。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助救出，檢視他意識昏迷，所幸送醫急救後沒有生命危險，現場火勢8分鐘撲滅，起火原因待查。

據了解，新北市三重區三和路四段191巷內一棟舊公寓3樓，今天傍晚5時3分左右竄出大量火煙，造成2、3樓各有1人受困火場。新北市消防局獲報出動67名消防人員、各式搶救車輛33輛趕抵現場，經布水線上樓，陸續救出受困2樓火場的70歲女性；及昏倒在3樓廁所的40歲菲律賓籍男移工。

檢視兩人傷勢女子沒有大礙、男子則意識昏迷，所幸緊急協助移工送醫急救，沒有生命危險。火勢於8分鐘後撲滅，消防人員殘火處理，發現起火點為移工出租套房內，初估燃燒面積約10平方公尺，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時恐易造成火勢過大或延燒。提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。

新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區三和路四段一棟舊公寓3樓，今天傍晚竄出大量火煙，1名菲律賓籍移工昏迷送醫後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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