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女山友登馬博橫斷離群攻頂失聯近3天 救難人員找到手機
李姓女山友隨隊登馬博橫斷，在喀西帕南山周圍山區離群攻頂，疑似迷途失聯。救難人員今天中午在喀西帕南山三角點北側區域一帶，發現李女的手機，在周邊擴大搜索仍無所獲。因李女原定昨天下山，救難人員擔心有斷糧之虞，且寒流來襲山區低溫，搜救行動分秒必爭，正與時間賽跑，希望盡快找到人。
花蓮縣消防局15日傍晚接獲求救電話，指李姓女子與兩男三女共5名隊友走馬博拉斯橫斷，15日下午行經標高3200多公尺的喀西帕南山周圍山區，因隊上其他人走走停停，李女覺得這樣更累，脫隊先行攻頂，與隊友約好在山頂見面，但其他5人到了喀西帕南山頂，不見李女蹤影。
隊員傳訊詢問，李女回覆走錯路，已在攻頂途中，因山頂風大很冷，5人先下到太平谷營地等候，後來接到李女訊息說已完成攻頂，說好會到營地見面，不料過了兩個小時，算算腳程應該已到，仍不見李女歸營，5人在附近搜索也沒看到人。
空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機昨天一早載花蓮縣消防局第三大隊、林業署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站組成的5人救難隊伍上山，與留下來參與搜救的領隊及隊友等2人，共7人，從李女與隊友分開處到喀西帕南山山頂的熱區搜索，
今天中午12時許在喀西帕南山三角點北側區域一帶，發現一支手機放在石頭上，手機套夾層還有幾張證件，確認為李女所有，依擺放位置判斷，可能是休息時不小心忘了帶走。
救難人員表示，李女一行人本月10日從南投東埔登山口入山，原定昨天就要從花蓮中平林道下山，估算再怎麼省著吃，李女身上糧食今天恐怕就會吃完，加上山區氣溫相當低，擔憂李女處境，將研擬計畫持續搜索，希望早點找到人。
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