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私設鳥網害保育類魚鷹死亡 花蓮漁民觸法送辦

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮縣壽豐鄉豐坪段一處魚塭，被發現架設鳥網，經花蓮縣府農業處勘查，確認私架鳥網，其中1隻為保育類魚鷹已死亡，漁民稱不知道要申請，將因違反野生動物保護法移送。

花蓮縣壽豐鄉豐坪段一帶有多處吳郭魚養殖魚塭，有民眾在豐坪路三段一處魚塭，發現鳥網纏著多隻死亡鳥類，翅膀被鳥網纏繞，吊掛在網子上，也有全身被網子纏住，其中1隻疑似是保育類魚鷹。

花蓮縣府農業處長陳淑雯今天表示，經會同保七總隊第九大隊現勘，確認為私設鳥網，拆除後發現共捕到6隻鳥類都已死亡，1隻確認是魚鷹，其他5隻要送國立屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心辨識。

聽到將面臨罰則，壽豐漁民喊冤，稱魚苗都被鳥類吃光，才在魚池架設「苦瓜網」保護魚苗，不知道要先申請，更不知道捕到保育類。

陳淑雯指出，因漁民私設鳥網捕獲保育類魚鷹，違反野生動物保育法，將由保安警察第七總隊移送偵辦。

依據野生動物保育法第19條，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予拆除並銷毀之，違者將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；若鳥網造成保育類野生動物死亡，將依獵捕保育類野生動物移送法辦，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

花蓮縣府農業處呼籲，民眾若有作物、魚塭須防範鳥類入侵，可向地方鄉鎮公所申請設置，鳥網需使用網目多、網眼小及顏色清楚鮮豔的網具，避免造成鳥類受傷，若誤捕保育類，應立即釋放，若鳥類受傷應立刻通報縣府農業處動植物防疫所協助救傷。

花蓮 魚鷹 漁民

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