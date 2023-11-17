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苗市空地3貨車離奇竄火燒毀 車主痛心損失慘重

中央社／ 苗栗縣17日電

苗栗市鄰近國立聯合大學二坪校區一處空地停放的3輛大貨車，今天突然起火燃燒。車主說，3台貨車車頭都是近年新購入不久，損失慘重，幸未造成人員傷亡；起火原因待調查。

苗栗縣消防局指出，上午10時許接獲民眾報案指稱，苗栗市聯大二坪校區附近往南苗方向一處停車場竄出濃煙，經派遣人車前往現場發現2輛貨車已全面燃燒，並延燒至第3輛貨車，立即佈水線並配合泡沫滅火，火勢在1小時內撲滅。

車主聞訊到場表示，3輛大貨車的拖車頭都是近年剛新購入不久，如今付之一炬損失慘重，對於貨車停放在自家空地已逾1週，竟突然起火燃燒也百思不解，一度難忍情緒脫口「假如有人惡作劇的話，不得好死」。

消防局指出，火警未造成人員受困、受傷，起火原因尚待火場鑑識人員進一步調查釐清。

車主 停車場

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