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花蓮魚塭私架網防鳥害 珍稀保育類魚鷹中網慘死

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉一處魚塭，被人發現未經申請私自張掛鳥網，造成保育類魚鷹遭鳥網纏住死亡。縣府農業處今天下午會同保七總隊現勘，地主表示不堪魚苗被吃光光，才架網防範，不知道須申請。農業處、保七總隊已拆除私設鳥網，由保七依野生動物保育法等相關規定移送。

壽豐鄉豐坪村、米棧大橋西側一處養殖魚塭，今天被人發現上方掛設一張橫越整個魚池的長長網子，纏繞多隻鳥屍，其中一隻為珍貴稀有的保育類魚鷹，似已死亡至少1、2天。

縣府農業處獲報，下午會同保七總隊人員到場，清點鳥網上共掛著6隻鳥屍，其中1隻確定為保育類魚鷹，另5隻將送屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心鑑識確認鳥種，鳥網也立刻拆除。

地主表示，養殖的魚苗被野鳥吃光光，不堪其擾，才找來苦瓜網架在魚塭上，不清楚必須申請，也不知道抓到保育鳥類。附近民眾說，這一帶有多處養殖吳郭魚的魚塭，食源豐富吸引野鳥聚集，鳥害嚴重。

縣府農業處長陳淑雯說，農漁民張掛鳥網防範鳥害，須先向鄉鎮公所申請，轉報縣府，現地勘查確認合適，由縣府發出原則同意函，才能架設。

陳淑雯建議，民眾申請架設的鳥網，盡量選擇網目較多、網口較小，且顏色鮮艷容易辨識，讓鳥類不致受傷甚至纏繞致死 ，並適當調整網具高度 ，避免危害到非防治標的物種。如發現保育類動物中網，應立即釋放，若受傷送花蓮縣動植物防疫所救治。

花蓮縣壽豐鄉一處養殖魚塭私設鳥網，造成保育類魚鷹纏繞鳥網死亡。記者王燕華／攝影
花蓮縣壽豐鄉一處養殖魚塭私設鳥網，造成保育類魚鷹纏繞鳥網死亡。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府農業處會同保七總隊，下午到魚塭勘查，拆除私設鳥網。圖／農業處提供
花蓮縣政府農業處會同保七總隊，下午到魚塭勘查，拆除私設鳥網。圖／農業處提供
花蓮縣政府農業處會同保七總隊，下午到魚塭勘查，清點共有6隻鳥屍，其中一隻為保育類魚鷹。圖／農業處提供
花蓮縣政府農業處會同保七總隊，下午到魚塭勘查，清點共有6隻鳥屍，其中一隻為保育類魚鷹。圖／農業處提供
花蓮縣花蓮縣壽豐鄉一處養殖魚塭私設鳥網，造成保育類魚鷹纏繞鳥網死亡。記者王燕華／攝影
花蓮縣花蓮縣壽豐鄉一處養殖魚塭私設鳥網，造成保育類魚鷹纏繞鳥網死亡。記者王燕華／攝影

魚鷹 野鳥 花蓮

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