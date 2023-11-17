男子偷車連續行竊 台中警1天內逮人送辦

台中市陳姓男子日前凌晨接連竊走腳踏車、機車及汽車內財物，警方獲報後研判應為同一人所為，經調閱失竊車軌跡，1天內將他逮捕到案，全案詢問後依法送辦，並擴大清查否有其他案件。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，成功派出所在11月9日凌晨起，陸續接獲民眾報案稱腳踏車不見，及汽車車內導航機與現金遭竊，甚至在早上有名機車車主因忘記將鑰匙拔走，而發生機車失竊的案件。

警方接獲報案後，研判應為同1名涉案人連續竊盜，經調閱監視器及失竊機車行車軌跡後，發現車輛最後出現在東區復興路五段與公園東路口附近，立即派員到周邊地毯式搜尋。

經警方擴大搜尋後，在附近1處菜園內發現遭竊的機車，員警正準備至附近尋找涉案人時，恰巧見41歲陳姓男子，手持機車鑰匙準備要騎車離開，待他發動機車後，一旁員警立即上前將他逮捕。

警方除在機車車箱內查獲遭竊的車用導航機與現金外，陳男也坦承竊取腳踏車及其他竊案，他供稱，當天竊走腳踏車後，突然見到未拔鑰匙的機車，才會將腳踏車丟棄改偷機車。警方全案詢問後，將他依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大釐清是否有其他案件被害人。