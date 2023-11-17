快訊

藍白合正副總統怎麼配？馬英九基金會公布：明上午10點揭曉

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

男子偷車連續行竊 台中警1天內逮人送辦

中央社／ 台中17日電

台中市陳姓男子日前凌晨接連竊走腳踏車、機車及汽車內財物，警方獲報後研判應為同一人所為，經調閱失竊車軌跡，1天內將他逮捕到案，全案詢問後依法送辦，並擴大清查否有其他案件。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，成功派出所在11月9日凌晨起，陸續接獲民眾報案稱腳踏車不見，及汽車車內導航機與現金遭竊，甚至在早上有名機車車主因忘記將鑰匙拔走，而發生機車失竊的案件。

警方接獲報案後，研判應為同1名涉案人連續竊盜，經調閱監視器及失竊機車行車軌跡後，發現車輛最後出現在東區復興路五段與公園東路口附近，立即派員到周邊地毯式搜尋。

經警方擴大搜尋後，在附近1處菜園內發現遭竊的機車，員警正準備至附近尋找涉案人時，恰巧見41歲陳姓男子，手持機車鑰匙準備要騎車離開，待他發動機車後，一旁員警立即上前將他逮捕。

警方除在機車車箱內查獲遭竊的車用導航機與現金外，陳男也坦承竊取腳踏車及其他竊案，他供稱，當天竊走腳踏車後，突然見到未拔鑰匙的機車，才會將腳踏車丟棄改偷機車。警方全案詢問後，將他依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大釐清是否有其他案件被害人。

腳踏車 鑰匙 台中市

延伸閱讀

女賊偷車又偷電纜警匪街頭追逐 一個右彎GG了  

Google地圖出現奇怪裸體生物 網友熱議：外星人被拍到？

兌幣機大盜鎖定無人商店行竊 鹿港區至少6店家受害

台南男慣竊賣場偷東西 警靠鷹眼認出送法辦

相關新聞

跟女友吵架遷怒她女性朋友 撂人大街持刀棍「往死裡打」

高雄郭姓男子與彭姓女子本為一對情侶，兩年前，郭男不滿彭女與葉姓女子外出出遊飲酒，郭竟找來何姓等4名友人，待葉女開車載彭女...

職員帳號外洩？泰山公司臉書遭駭貼文討錢 北市警獲報追

知名食品大廠泰山公司臉書粉專近日遭駭，專頁直接被改成「給我錢，我會返回頁面」，泰山公司前天向台北市警方報案但暫不提告，警...

花蓮魚塭私架網防鳥害 珍稀保育類魚鷹中網慘死

花蓮縣壽豐鄉一處魚塭，被人發現未經申請私自張掛鳥網，造成保育類魚鷹遭鳥網纏住死亡。縣府農業處今天下午會同保七總隊現勘，地...

彰化疑似虐貓案 二喵一被壓頸一被關進老鼠籠

彰化縣溪湖鎮發生疑似虐貓事件，縣立成功高中附近一戶民宅鐵捲門壓住貓脖子，頭在門內，身體和尾巴在門外，學生發現後找師長過去...

竹市啟動空拍稽查露天燃燒！ 違者最高罰500萬元

正逢秋冬空氣品質不良季節及稻作收割期間，新竹市環保局昨天結合「中台灣區域治理平台」，進行8縣市同步空拍機聯合稽查勤務，確...

台南新訓中心爆染毒 3新兵收假前營區外拉K被逮

陸軍第八軍團137旅新訓中心日前士兵收假返營時，發覺黃姓新兵等3人神情異常，追查後發現陳姓新兵收假前，在營外販售K他命給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。