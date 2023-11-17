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老翁疑欲回車上拉手煞車 反遭撞倒壓輪下不治

中央社／ 彰化縣17日電

彰化一名9旬老翁今天駕車載外籍移工去工作，突然車停路邊下車查看，後發現車輛在移動，老翁疑似要上車拉手煞車卻被撞倒壓車底，消防隊員到場時老翁已無呼吸，送醫仍不治。

彰化縣消防局第二大隊二水消防分隊消防隊員今天指出，上午9時左右接獲報案，消防隊員到場後發現，90歲陳姓老翁被壓在休旅車車底，已無呼吸心跳，用油壓剪等器材救出老翁，送醫後仍宣告不治。

警方表示，休旅車上還有1名外籍移工，經調查，老翁上午駕駛休旅車載著外籍移工前往二水鄉源泉村產業道路上工，不過老翁卻突然把休旅車停在路邊，下車查看。

警方指出，老翁下車後，休旅車開始移動，老翁被休旅車撞後倒在地上，卡在車底動彈不得，等到消防隊員到場時，老翁已無呼吸心跳。

警方表示，外籍移工說不清楚意外發生原因，研判休旅車停車後，老翁下車查看發現車輛在移動，可能想返回駕駛座拉手煞車，卻不慎被撞倒發生意外，不過詳細發生過程及原因，仍在調查中。

休旅車 移工

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