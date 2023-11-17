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婦首次當賣家險遭騙40萬 中市警與行員聯手阻詐

中央社／ 台中17日電

台中市周姓婦人日前將家中的繪本上網拍賣，首次當賣家的她卻遭假買家謊稱無法下單，需透過客服查證金流才能購買，她到郵局要匯款到指定帳戶「認證」，在行員與警方協助下成功阻詐。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，烏日派出所警員葉峻賓8日中午12時30分接獲郵局行員通報指，有1名婦人要匯款新台幣40萬元至陌生帳戶，疑似遭詐騙，請員警到場協助。

警方獲報到場後，50歲周姓婦人向警方表示，她日前整理住家時，將小孩小時候的繪本貼上臉書拍賣，沒想到才上架沒多久，就有1名女性買家私訊她「已下單購買」，但沒多久卻稱無法下單。

周婦指出，對方反傳圖片顯示由於她未簽署「7-11賣貨便三大保證」條例，導致系統已將訂單禁售凍結，造成部分買家無法正常購買，對方還保證要買書，催促她先掃描QR-Code聯繫客服認證才能下標購買。

初次擔任網路賣家的周婦未多想，點擊QR-CORD連結後，立刻便接到自稱銀行客服的人員來電，要求周婦透過網路銀行操作驗證並詢問帳戶餘額，並要她先將40萬元匯入指定帳戶認證，待審核完畢將回沖款項。

由於周婦未開通網路銀行，便前往住家附近的郵局申辦，郵局行員見周婦神色緊張，又不停透過手機通話，加上準備匯款至陌生帳戶，行員研判周婦應是受騙，便通報警方到場協助。

警方到場後，立刻讓周婦掛斷電話，並向她說明詐騙手法，且提出其他案例及7-11官網宣導：「不會以開通認證或簽署金流協議要求匯款，勿加入不明LINE客服或點擊不明網址填寫資料」。周婦才得知自己險遭詐騙，並感謝警方與郵局行員的協助。

郵局 客服 詐騙

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