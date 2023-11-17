影／救護車新店路口左轉 大型重機騎士煞車不及被KO

新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫途中，行經新店區祥和路與安民街十字路口欲左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫後，無生命危險，至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局第一救災救護大隊安和消防分隊救護車，今天上午6時許，載送一名病患送醫途中，行經新店區安民街口欲左轉往祥和路時，與張姓男子（68歲）騎乘900西西哈雷大型重機車，由祥和路直行往中和方向，疑煞車不及直接撞上救護車左前車門，當場人車倒地，張男因左手腕及骨盆骨折、額頭撕裂送醫治療後，無生命危險。