聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／救護車新店路口左轉 大型重機騎士煞車不及被KO
新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫途中，行經新店區祥和路與安民街十字路口欲左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫後，無生命危險，至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。
新北市消防局第一救災救護大隊安和消防分隊救護車，今天上午6時許，載送一名病患送醫途中，行經新店區安民街口欲左轉往祥和路時，與張姓男子（68歲）騎乘900西西哈雷大型重機車，由祥和路直行往中和方向，疑煞車不及直接撞上救護車左前車門，當場人車倒地，張男因左手腕及骨盆骨折、額頭撕裂送醫治療後，無生命危險。
救護車上病患及兩名救護人員均未受傷，雙方酒測值均為零，事故發生原因，現由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言