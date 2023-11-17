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影／救護車新店路口左轉 大型重機騎士煞車不及被KO

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫途中，行經新店區祥和路與安民街十字路口欲左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫後，無生命危險，至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局第一救災救護大隊安和消防分隊救護車，今天上午6時許，載送一名病患送醫途中，行經新店區安民街口欲左轉往祥和路時，與張姓男子（68歲）騎乘900西西哈雷大型重機車，由祥和路直行往中和方向，疑煞車不及直接撞上救護車左前車門，當場人車倒地，張男因左手腕及骨盆骨折、額頭撕裂送醫治療後，無生命危險。

救護車上病患及兩名救護人員均未受傷，雙方酒測值均為零，事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫在新店區祥和路與安民街十字路口左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑因煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫在新店區祥和路與安民街十字路口左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑因煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫在新店區祥和路與安民街十字路口左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑因煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局一輛救護車今天載運病患送醫在新店區祥和路與安民街十字路口左轉時，張姓男子騎乘哈雷大型重機車直行祥和路，疑因煞車不及撞上救護車左前車門，因左手腕及骨盆骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
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