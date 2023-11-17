9旬老農載移工上工 手煞車沒拉被自家車壓死

彰化縣二水鄉一名90歲陳姓老農今天上午開車載一名移工到源泉村產業道路，疑停車後未拉好手煞車，遭自家休旅車撞上倒地壓在車下，消防隊獲報前往救援，發現老農已無呼吸心跳，送醫救治後仍回天乏術，肇事原因警方調查中。

警方初步調查，陳姓老農今天上午9點多載一名移工要去工作，在源泉村產業道路停車後，陳先下車，移工還坐在副駕駛座，後卻發現可能是手煞車沒拉好，車子往後退，他緊急下可能是想推車擋住後退的車輛，也可能是想回車內拉手車煞，但卻遭後自家車撞上，壓在車下。

二水消防隊接獲通報前往救援，發現老農上半身被壓在左前輪下，已無呼吸心跳，消防員以油壓撐開器將車輛頂開，緊急就醫，但仍傷重不治。