到男友家拿行李 疑談分手起爭執 三重女失控墜樓亡

劉姓女子昨天晚上到男友位於新北三重住處拿行李，兩人疑似又因分手一事吵到不可開交，劉女一時情緒失控從6樓墜落，送醫宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑，確切死因仍待檢警相驗後才能釐清。

據了解，劉姓女子（26歲）與徐姓男子（25歲）為男女朋友，日前兩人因故情感生變商談分手，昨天晚上8時許，劉女返回徐男位於新北市三重區福德南路24巷6樓租處拿行李，未料兩人疑似又因分手一事互起口角，約莫晚上10時30分左右，劉女情緒失控從6樓墜落，當場重摔1樓路面沒了生命徵象。

路過行人聽到碰聲巨響趨前查看，赫見劉女倒臥在路上，趕緊打電話通知警、消到場協處。警、消獲報出動人車趕抵，檢視劉女已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，仍傷重宣告不治。

警方重回現場勘驗，沒有外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑，今天上午警方通知劉女父親北上指認，至於確切死因仍待檢警相驗後才能釐清。

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