屏東白髮婦撞引擎蓋製造假車禍 警：可依詐欺查辦
屏東市中正里1名里民今早7點左右開車出門上班，出大樓停車場左轉往北，沿莊敬街二段行駛，行經一處T字路口時，見1名站在路邊的婦人，突然朝他的車頭跑來，里民嚇得趕緊煞車並報警，但婦人在警方到場前就離去，雙方皆未提告；警方提醒，民眾若遇假車禍，應立即報警，若證實是對方製造的假車禍，將以詐欺罪偵辦。
里民的行車記錄器顯示，今天早上7點56分左右，從住家的汽車機械停車位駛出，左轉沿莊敬街二段，由南往北行駛，未料行經一處T字路口時，路邊1名滿頭白髮的婦人突然朝他的車輛跑來，所幸車速不快及時煞停，沒有撞到婦人，但她卻硬是再往前跑，並趴上引擎蓋。
雙方還因此發生爭執，而婦人在警方到場前就離去，另外，聽聞該婦人近期於中正路一帶，使用相同手法製造假車禍。中正里長李昱丞將事發過程發上臉書社團，請里民留意。
警方表示，該里民的遭遇不構成車禍，也沒有被對方索取金錢，但日後若有民眾遇到類似情形，且造成對方受傷而被要求賠償，應立即通報警方協處，警員將調閱監視器或行車記錄器等畫面，若證實是對方製造的假車禍，將會以詐欺罪偵辦。
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