女賊偷車又偷電纜警匪街頭追逐 一個右彎GG了
家住桃市蘆竹區的秦姓民眾前天清晨起床，發現停放路邊的Jimny越野車遭竊，蘆竹警方據報，當天深夜曾發現車輛出現在桃市龜山區於是部署調查，直到昨晨近5點再度現蹤，警匪於街頭展開追逐戰，駕車方姓女嫌卻於行經忠義路右轉復興路時，因車速過快當場翻覆，與車上的向姓友人當場狼狽就逮，警方另於車內查獲工地遭竊電纜一批，全案依竊盜罪送辦。
蘆竹分局表示，大竹派出所員警前天上午8點接獲轄內秦姓民眾報案表示，停放在蘆竹區龍林街附近的銀色Jimny越野車遭竊，員警據報調閱天羅地網系統，發現這輛車當晚10點在龜山區出現警示，於是規劃勤務執行查緝。
蘆竹警方表示，大竹所員警昨清晨4點35分發現遭竊的Jimny出現在龜山區忠義路二段，大批警網趕往圍捕，嫌犯發現警方加速逃逸，卻因車速過快行駛於忠義路二段右轉復興一路時，突然向左側翻覆，所幸車內2賊無傷。當場逮捕駕車的33歲方姓女賊與28歲向姓男同夥，同時起出他們在龜山重劃區內某工地行竊的1捆電纜線及犯案工具一批，詢後移送桃園地檢署。
警方呼籲，工地電纜線、建材等易成為小偷作案目標，請業主留意將建材及電纜線置於安全處所或加裝監視設備以防宵小，蘆竹警分局也會針對列管轄內各施工處所加強巡邏密度，確保民眾財產安全，民眾如發現可疑竊案，請撥110電話報案。
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