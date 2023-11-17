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番石榴災損減產價揚10倍 小偷「總掃」果農雙重損失叫苦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年8至9月颱風陸續報到，番石榴災損嚴重造成量少價揚，彰化縣產地批發價每台斤40至42元，比今年6月高出10倍，引起宵小覬覦，已有番石榴園被「總掃」偷個精光，農民蒙受災害及竊盜的雙重損失都叫苦不迭。

彰化縣番石榴種植面積約1366公頃，僅次於高雄、台南，為全台第三大，也是彰化縣種植面積最大的水果，主要產地溪州鄉種植546公頃，品種包括水晶、紅心、珍珠、帝王等十多種。

溪州鄉張姓農民今天表示，今年6月沒雨水，番石榴長不好，產地批發價每台斤0.8元到3、4元，8至9月時而大雨，時而颱風，番石榴花朵掉落，幼果不是掉落就在爛在枝頭，天氣不正常導致番石榴產量大減，每分地原本最多收成2000台斤，現在剩下300台斤，農民欲哭無淚。

詹姓農民訴苦說，番石榴產量銳減，產地批發價上漲到40元至42元，引來小偷「巡邏」，搶在農民之前偷摘，像她昨天巡園估計今天可採收200台斤，今天上午到果園發現已被偷個精光，不但偷摘成熟的，連六、七分熟的果實也被摘走，總共被摘約300台斤，損失慘重。

「我的果園幾乎沒番石榴可採。」張厝村長朱合沛說，小犬颱風颳焚風，少數幸運沒被吹落的果實長不大，比正常果實體積小一半卻已成熟，顏色和甜度都夠但賣相不佳，產地批發價每台斤約10元，無法跟正常果實每台斤40元相提並論。

縣議員李俊諭接受果農陳情後表示，9月底他為農民陳情番石榴損失慘重，直言未來一定缺貨、價格大漲，農政單位不信，現在每台斤40元，還在漲價中，農民看得到價格，賺不到價錢，張姓農民得到紅心番石榴評鑑季軍的榮譽也沒用，希望政府檢查四方會勘機制並重啟災損申請，補助農民農業天然災損。

北斗警分局今天派員前往查看番石榴園，並為詹姓農民作筆錄。彰化縣政農業處也派員會勘，記錄眾農民發言，將帶回彙整後找出協助果農的辦法。

彰化縣溪州鄉芭樂樹的芭樂幼果掉落，枝椏沒果實。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉芭樂樹的芭樂幼果掉落，枝椏沒果實。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉芭樂農向縣議員李俊諭陳情，希望政府再度受理登記災損。記者簡慧珍／攝影
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農民 災損

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