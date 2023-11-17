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減重名醫邀退休女師參加研討會 催10.8萬報名費...雄警揭詐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名國小退休的白姓女老師，上月認識一名自稱是減重名醫邱正宏的網友，雙方以姊弟相稱，對方邀白參加國際研討會，聲稱繳10.8萬報名費，取得資格即可退費，再帶白去外地旅遊，白被耍得團團轉，到銀行匯款被警方拆穿是假冒名人詐騙手法才恍然大悟。

林園警分局指出，家住林園區的74歲白姓國小退休女教師，今年10月初在臉書認識一名自稱是常上電視節目的減重名醫邱正宏，雙方加LINE好友後，白婦因對方常噓寒問暖，彼此互動熱絡，以「姊弟」相稱。

對方後來佯裝邀請白婦參加一場「國際研討會」，聲稱只需繳交報名費用10萬8千元，保證完成研習後，會將所有費用歸還，報名後就取得資格，若沒時間參加，亦可退費，以此遊說之後可帶白去旅遊及外地過年。

白婦被對方洗腦後，前天依照對方指示，前往林園派出所轄區的銀行匯款，行員察覺有異，通報警方到場協助確認。

警方查看雙方對話紀錄，確認是「假冒名人」的詐騙手法。白婦原先還不願相信是騙局，經警方苦口婆心勸說，對方非減重名醫，只要匯款錢就沒了，白才醒悟險落入詐騙陷阱，感激員警及行員保住她的退休金。

高雄市一名國小退休的白姓女老師網路交友認識自稱是減重名醫的網友，邀她參加研討會並催繳10.8萬報名費，警方在銀行勸說，破解詐局。記者石秀華／翻攝
高雄市一名國小退休的白姓女老師網路交友認識自稱是減重名醫的網友，邀她參加研討會並催繳10.8萬報名費，警方在銀行勸說，破解詐局。記者石秀華／翻攝

詐騙 退費

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