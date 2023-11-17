減重名醫邀退休女師參加研討會 催10.8萬報名費...雄警揭詐

高雄市一名國小退休的白姓女老師，上月認識一名自稱是減重名醫邱正宏的網友，雙方以姊弟相稱，對方邀白參加國際研討會，聲稱繳10.8萬報名費，取得資格即可退費，再帶白去外地旅遊，白被耍得團團轉，到銀行匯款被警方拆穿是假冒名人詐騙手法才恍然大悟。

林園警分局指出，家住林園區的74歲白姓國小退休女教師，今年10月初在臉書認識一名自稱是常上電視節目的減重名醫邱正宏，雙方加LINE好友後，白婦因對方常噓寒問暖，彼此互動熱絡，以「姊弟」相稱。

對方後來佯裝邀請白婦參加一場「國際研討會」，聲稱只需繳交報名費用10萬8千元，保證完成研習後，會將所有費用歸還，報名後就取得資格，若沒時間參加，亦可退費，以此遊說之後可帶白去旅遊及外地過年。

白婦被對方洗腦後，前天依照對方指示，前往林園派出所轄區的銀行匯款，行員察覺有異，通報警方到場協助確認。