聽新聞
test
0:00 / 0:00
減重名醫邀退休女師參加研討會 催10.8萬報名費...雄警揭詐
高雄市一名國小退休的白姓女老師，上月認識一名自稱是減重名醫邱正宏的網友，雙方以姊弟相稱，對方邀白參加國際研討會，聲稱繳10.8萬報名費，取得資格即可退費，再帶白去外地旅遊，白被耍得團團轉，到銀行匯款被警方拆穿是假冒名人詐騙手法才恍然大悟。
林園警分局指出，家住林園區的74歲白姓國小退休女教師，今年10月初在臉書認識一名自稱是常上電視節目的減重名醫邱正宏，雙方加LINE好友後，白婦因對方常噓寒問暖，彼此互動熱絡，以「姊弟」相稱。
對方後來佯裝邀請白婦參加一場「國際研討會」，聲稱只需繳交報名費用10萬8千元，保證完成研習後，會將所有費用歸還，報名後就取得資格，若沒時間參加，亦可退費，以此遊說之後可帶白去旅遊及外地過年。
白婦被對方洗腦後，前天依照對方指示，前往林園派出所轄區的銀行匯款，行員察覺有異，通報警方到場協助確認。
警方查看雙方對話紀錄，確認是「假冒名人」的詐騙手法。白婦原先還不願相信是騙局，經警方苦口婆心勸說，對方非減重名醫，只要匯款錢就沒了，白才醒悟險落入詐騙陷阱，感激員警及行員保住她的退休金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言