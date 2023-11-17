台東青年赤膊馬路上伏地挺身 駕駛按喇叭遭比中指

台東市鬧區的新生路和正氣路口今早7點多，有駕駛開車行經時，目擊一名年青人，赤膊上身就在馬路上做起伏地挺身，還有4人在圍觀，駕駛按喇叭警示，年青人竟比中指，民眾怒PO網痛批是缺運動場嗎，拿命開玩笑，警方說，這己經明顯違法，會追查進行開罰。

台東警方說，這些年青人的作法，己經明顯違反道路交通處罰條例78條，第四款規定，不得在馬路上嘻戲等罰責，可以開罰五百元，將會調閱相關路口監視畫面進行開罰。

駕駛行車紀錄器可以看到，早上7點多，行經新生路和正氣路口時，前方轎車突然左閃，突然發現前方馬路上，竟然有一名高瘦的年青人，赤膊上身，就在馬路上做起伏地挺身，趕緊按心喇叭提醒，年青人迅速起身，還比出中指。

年青人除了腳部還在紅線內，其它身體幾乎都在馬路上，後方還有四位年青人圍觀，疑似在拍攝，駕駛人痛批，台東有這麼缺運動場，還是拿生命在開玩笑，太沒公德心也缺危機意識。