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台東青年赤膊馬路上伏地挺身 駕駛按喇叭遭比中指
台東市鬧區的新生路和正氣路口今早7點多，有駕駛開車行經時，目擊一名年青人，赤膊上身就在馬路上做起伏地挺身，還有4人在圍觀，駕駛按喇叭警示，年青人竟比中指，民眾怒PO網痛批是缺運動場嗎，拿命開玩笑，警方說，這己經明顯違法，會追查進行開罰。
台東警方說，這些年青人的作法，己經明顯違反道路交通處罰條例78條，第四款規定，不得在馬路上嘻戲等罰責，可以開罰五百元，將會調閱相關路口監視畫面進行開罰。
駕駛行車紀錄器可以看到，早上7點多，行經新生路和正氣路口時，前方轎車突然左閃，突然發現前方馬路上，竟然有一名高瘦的年青人，赤膊上身，就在馬路上做起伏地挺身，趕緊按心喇叭提醒，年青人迅速起身，還比出中指。
年青人除了腳部還在紅線內，其它身體幾乎都在馬路上，後方還有四位年青人圍觀，疑似在拍攝，駕駛人痛批，台東有這麼缺運動場，還是拿生命在開玩笑，太沒公德心也缺危機意識。
民眾說，這裡是鬧區，車來人往，萬一從正氣路左轉的車輛沒注意視線盲點，一下就會命喪車輪底下，不禁懷疑，現在年青人是怎麼了。
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