美女網友要他投資10萬買茶葉 高雄男遇愛情騙子險失金

高雄張姓男子在網路結識貼美女照片的網友，他在對方以連串的甜言蜜語，遭慫恿投資茶葉，到銀行匯款，行員發覺有異，找來警方勸阻他匯款，警方以案例勸誡，他才認清險些上當。

張姓男子（44歲）11月15日下午到高雄市永豐證券小港分公司，要匯款10萬元到雲林某農會的帳戶，理員得悉他要投資普洱茶，擔心他受騙，才請警方到場勸阻。

據了解，張姓男子在網路與暱稱「雅楠」的網友，加Line聊天，不久雙方便以男女朋友相稱，對方直稱他「親愛的」或「老公」，令張因此陷落網路愛情陷阱。

張男誤信對方，說投資普洱茶可獲取高利潤，準備匯款10萬元到對方指定的雲林某農會帳戶。證券公司人員擔心他受騙，通知警方到場勸阻。