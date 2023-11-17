美女網友要他投資10萬買茶葉 高雄男遇愛情騙子險失金
高雄張姓男子在網路結識貼美女照片的網友，他在對方以連串的甜言蜜語，遭慫恿投資茶葉，到銀行匯款，行員發覺有異，找來警方勸阻他匯款，警方以案例勸誡，他才認清險些上當。
張姓男子（44歲）11月15日下午到高雄市永豐證券小港分公司，要匯款10萬元到雲林某農會的帳戶，理員得悉他要投資普洱茶，擔心他受騙，才請警方到場勸阻。
據了解，張姓男子在網路與暱稱「雅楠」的網友，加Line聊天，不久雙方便以男女朋友相稱，對方直稱他「親愛的」或「老公」，令張因此陷落網路愛情陷阱。
張男誤信對方，說投資普洱茶可獲取高利潤，準備匯款10萬元到對方指定的雲林某農會帳戶。證券公司人員擔心他受騙，通知警方到場勸阻。
員警查證收款帳戶，雖帳號沒列為警示帳戶，但對方以美女照當封面，2人又不曾謀面，認為這套手法與詐團常用的網路愛情騙局相似，自網路提出類似案例，張一看內容根本手法相同，才打消匯款。
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