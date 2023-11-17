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離譜！苗栗機車連兩撞起火燃燒 3車事故2騎士均肇逃

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮市區一處路口，昨晚間發生一起3車碰撞交通事故，1輛機車碰撞自行車犁田，機車滑到對向車道，與緊急煞停轎車輕微碰撞，起火燃燒；離譜的是，路人協助滅火後，警方獲報到場時卻發現，肇事機車、自行車騎士均已逕自離去，行蹤成謎。

據了解，昨晚間6點左右，建國路與初中路口的東山橋前有交通事故，警方獲報到場處理時，只發現43歲轎車郭姓女駕駛停留現場，經查是有男子騎自行車沿建國路由東往西欲左轉初中路時，與後方同向左側直行的機車發生碰撞，該機車倒地後滑行到對向車道，再與建國路西往東方向行駛的小轎車發生碰撞。

肇事機車因油箱破裂汽油灑出路面，遇有火源隨即冒煙起火燃燒，男騎士先將機車移開，路旁熱心住戶也持滅火器協助撲滅火勢；還好當時轎車車速不快，郭女見狀急停剎住，轎車前擋板有輕微與機車擦撞痕跡。

警方表示，現場無人受傷，獨剩郭女接受警詢，她很無奈說「對方都跑光，還好她人車無礙」，該肇事自行車及機車駕駛均逕自離去，路旁監視器畫面雖還原過程，但仍要釐清肇事原因，將通知腳踏車及機車司機到案說明並開單告發。

現場無人受傷，因機車油料外洩起火燃燒，隨後自行車及機車騎士均逕自離去，獨剩轎車女駕駛接受警詢。圖／民眾提供
現場無人受傷，因機車油料外洩起火燃燒，隨後自行車及機車騎士均逕自離去，獨剩轎車女駕駛接受警詢。圖／民眾提供

自行車 車道

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