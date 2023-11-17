網拍要注意！她第一次賣二手書…40萬險飛走

台中周姓婦人只是整理家中用不到的兒童繪本，第一次上網拍賣，沒想到遭詐騙誆稱「無法下單」，要求掃描QR Code找客服，還被要求「簽署金融服務」、開通網路銀行匯款40萬元到指定帳戶「認證」等，還好郵局行員及時發現，與警方聯手，才順利保住周婦的辛苦錢。

台中市警局烏日分局烏日派出所警員葉峻賓說，日前接獲郵局行員報案，稱有婦人要匯款40萬元至陌生帳戶，婦人神色緊張，又不停在與人說電話，加上準備匯款至陌生帳戶，判斷疑似遭詐，警方獲報後立即到場了解。

周婦表示，因整理住家，把孩子兒時繪本上臉書拍賣。沒想到才一放上架，就有一名媽咪買家私訊她「已下單購買」，沒多久卻稱無法下單，並傳圖片顯示是她沒簽署「7-11賣貨便三大保證」條例，導致系統已將此訂單禁售凍結，對方還保證要買書，催促她掃描QR Code聯繫客服認證才能下標。

周婦指出，她依指示點擊QR CORD連結後，很快就接到銀行客服來電，要求她透過網路銀行操作驗證並詢問帳戶餘額多少，待審核完畢將回沖款項。她因為未開通網路銀行，於是就近到郵局申辦。

警方立刻請周婦掛斷電話，向她說明此為詐騙手法，並提出其他案例及7-11官網宣導「不會以開通認證或簽署金流協議要求匯款，勿加入不明LINE客服或點擊不明網址填寫資料」。周婦才恍然大悟自己險遭詐騙，感謝員警與行員保住她的錢財。