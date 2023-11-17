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神岡工廠惡火延燒2戶 1人失聯2女受傷送醫
今天清晨4點05分，台中市神岡區新興路一處鐵皮工廠大火，火勢猛烈延燒2戶，消防人員布水線搶救，救出24歲女兒、65歲母親意識清楚送醫，另25歲兒子仍失聯，持續搜救中。
台中市消防局派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計11單位，各式消防車26輛、警備車4輛、救護車2輛、消防人員84名，由第一大隊大隊長吳章銘擔任指揮官。
消防人員指出，現場是一樓平面生產鋼骨及鐵皮工廠，到場已全面燃燒，經消防人員全力滅火，火勢在6點37分控制。
消防人員救出24歲女兒，有40%二度燒燙傷，65歲母親，有2%一度燒燙傷，均意識清醒，救護車中榮總。另，25歲二兒子失聯，消防隊持續搜救中。
目前延燒2戶，分別為一間資源回收，新興路一間民宅，現場風勢強大，持續搶救中。
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